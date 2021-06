Tornádo na Moravě ONLINE: Sledujeme následky přírodní katastrofy | E15.cz

Dva těžce zranění lidé, které po čtvrtečním řádění tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku převzaly do péče nemocnice ve Vídni, jsou mimo ohrožení života. Dnes o tom informuje rakouský list Kronen Zeitung na svých internetových stránkách.

Jde o 50letého muže, zřejmě řidiče, a 15letou dívku. Utrpěli zranění, když tornádo odmrštilo desítky metrů do polí autobus, ve kterém seděli. Kolem půlnoci ze čtvrtka na pátek je vrtulník dopravil do dvou nemocnic ve Vídni. Muž má za sebou operaci a dnes ho lékaři přeložili z jednotky intenzivní péče na běžné oddělení. Dívku museli zdravotníci v pátek uvést do umělého spánku, podle Kronen Zeitung by ale i ona ještě dnes mohla jednotku intenzivní péče opustit.