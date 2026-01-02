Opozice chce kvůli novoročnímu projevu odvolat Okamuru z čela Sněmovny
- Opoziční strany chtějí ve Sněmovně vyvolat hlasování o odvolání předsedy Tomia Okamury (SPD) kvůli jeho novoročnímu projevu.
- ODS chce Okamurovy výroky projednat na půdě Sněmovny a podpoří návrh na jeho odvolání, STAN připravuje distanční usnesení.
- Projev kritizovali také ukrajinští představitelé, podle nich Okamurova slova poškozují pověst České republiky.
Opoziční strany chtějí ve Sněmovně vyvolat hlasování o odvolání jejího předsedy Tomio Okamura (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, řekl dnes předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice kvůli svému novoročnímu projevu, zejména za výroky týkající se podpory Ukrajiny.
Kritika ze strany Ukrajiny
Předsednictvo Občanská demokratická strana dnes uvedlo, že chce Okamurovy výroky projednat na půdě Poslanecké sněmovny a podpoří návrh na jeho odvolání. Starostové a nezávislí chtějí připravit usnesení, kterým by se Sněmovna od jeho vyjádření distancovala.
Okamurovo vystoupení vyvolalo reakce i v zahraničí. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk označil jeho výroky za projev nevzdělanosti, manipulace a cynismu. Podle něj opakované urážení Ukrajiny a Ukrajinců, kteří se čtvrtým rokem brání ruské agresi, poškozuje především Česko a jeho pověst. Zároveň ujistil, že Ukrajinci jsou vděční českému národu a jeho představitelům za dosavadní podporu. Okamurovo vyjádření se ČTK snaží získat.
Kriticky se k projevu vyjádřil také ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč, který Okamurova slova označil za nedůstojná a nepřijatelná.
„ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny ČR a podpoří návrh na jeho odvolání,“ uvedlo předsednictvo ODS. Strana považuje projev za ukázku lživé manipulace a strašení a kritizuje zejména výroky o hrozbě třetí světové války či urážku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Podle ODS by se od těchto výroků měla distancovat i vláda, která nese hlavní odpovědnost za zahraniční politiku.
Opozice kritizuje Okramuru
Předseda STAN Vít Rakušan na síti X uvedl, že Okamurovy výroky jsou ostudou Česka, a oznámil záměr předložit návrh usnesení, kterým by se Sněmovna jako celek od jeho slov distancovala.
Piráti chtějí, aby Okamura ve funkci předsedy Sněmovny skončil. Podle Hřiba se na postupu dohodl s předsedou TOP 09 Matěj Ondřej Havel a plánuje jednat i s dalšími stranami. Odvolání předsedy Sněmovny vyžaduje písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že Okamurovy výroky podle něj poškozují Českou republiku, a strana podpoří jak jejich projednání ve Sněmovně, tak návrh na jeho odvolání. Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek označil projev za nepřijatelný a vyzval koaliční poslance, aby se k věci jasně postavili.
Okamura ve svém novoročním projevu vystoupil proti poskytování zbraní Ukrajině, podle něj jde o podporu „nesmyslné války“. Vymezil se také proti ukrajinskému členství v Evropské unii a kritizoval finanční pomoc zemi, která se brání ruské agresi. Ve svých výrocích ostře napadl ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj a jeho okolí.