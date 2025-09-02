Piráti chtějí ve vládě prosadit rychlejší výstavbu a daňové úlevy pro rodiny
Opoziční Piráti představili deset kroků, které by podle nich měly následovat v prvních sto dnech případného vládního angažmá. Patří mezi ně vznik akceleračních zón pro urychlení staveb, zvýšení daňových slev, nižší DPH na základní potraviny či růst rodičovského příspěvku. Vedle hospodářských opatření chtějí také změny ve fungování Poslanecké sněmovny a prosazení protikorupčních pravidel.
Hřib odmítl, že by česká společnost byla rozdělená mezi města a vesnice či mladé a starší. „My Piráti si myslíme, že je to ve skutečnosti jinak – máme společného víc, než si myslíte. Všichni přece chceme, aby mladí lidé měli šanci založit rodinu a aby se jim dobře žilo. Jenomže bez dostupného bydlení a při velkých nákladech na běžné výdaje to jde dost těžko," řekl.
Mezi povolební priority proto zařadili Piráti vznik akceleračních zón pro rychlejší výstavbu, zvýšení slevy na poplatníka, růst rodičovského příspěvku na 420 tisíc korun či snížení DPH na základní potraviny. Zasazovat se chtějí o férové dotace, lepší zdravotnictví a školství a změnou jednacího řádu o funkčnější Sněmovnu. Usilovat by chtěli také o rovná práva pro stejnopohlavní páry či zavedení regulovaného trhu s konopím.
Povolební strategie Pirátů vylučuje spolupráci s ANO, Motoristy sobě, SPD a Stačilo! včetně komunistů. O vstupu do vlády by Piráti jednali jen s demokratickými partnery, kteří sdílejí stejné hodnoty a budou garantovat plnění společného programu. Po minulých volbách tvořili Piráti původně vládu se Starosty a nezávislými (STAN) a Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).
Hudba, politika, Piráti
Piráti pojali start do posledního měsíce kampaně jako akci na celé odpoledne. Na Štvanici postavili pódium pro hudební produkci či atrakce pro děti, vedle občerstvení či stranických suvenýrů nabízeli například potisk triček. Podle pozvánky večer vystoupí jako DJ i poslanec a bývalý šéf strany Ivan Bartoš.
Na stejném místě zahájili minulý týden ostrou fázi předvolební kampaně také Starostové, kteří v posledních volbách do Sněmovny kandidovali společně s Piráty. Jejich koalice získala 15,6 procenta hlasů, kvůli kroužkování však mají Piráti ze 37 společných poslaneckých mandátů jen čtyři. Letos Piráti kandidují samostatně, podle Hřiba cílí na dvouciferný zisk. V průzkumech se v poslední době pohybují kolem osmi či devíti procent.
Hřib dnes řekl, že jeho původní cíl se zdá na dohled. „Tak si říkám, co kdybychom tu laťku trochu zvedli. Takže říkám, že cílem Pirátů pro poslední měsíc před volbami bude, že porazíme extremistickou SPD a všechny její přívažky a staneme se třetí největší stranou v Parlamentu," uvedl. Aby skončili třetí za favorizovanými hnutím ANO a koalicí Spolu, museli by Piráti kromě SPD překonat také STAN.
Pirátům vyjádřila podporu jedna z posledních mluvčích Charty 77 Věra Roubalová Kostlánová. „Nemají žádné korupční aféry, jsou mladí a nějak jim prostě důvěřuju," řekla. Vyzvala dále k podpoře demokratických stran a Ukrajinců, kteří se už více než tři roky brání ruské agresi.