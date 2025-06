Soud zrušil osvobození Babiše i Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Odvolací soud se kauzou zabýval podruhé, i na podzim roku 2023 zprošťující rozsudek městského soudu zrušil.

Babiš i Nagyová se z vyhlášení rozhodnutí omluvili, dopolední části dnešního jednání se zúčastnili. Babiš v závěrečném návrhu zopakoval, že je stíhaný kvůli svému vstupu do politiky. Cítí se nevinen, neexistují podle něj žádné důkazy o tom, že by spáchal trestný čin. Vinu znovu odmítla i Nagyová.

O čem je kauza Čapí hnízdo?

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Europoslankyni viní žalobce z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Babiše by podle něj soudy měly potrestat za pomoc k oběma trestným činům.

Babiš ve svém projevu upozornil, že obžaloba popisuje dění z doby před 18 lety, kdy se dalších devět let kolem věci nic nedělo. Kauzu podle něj v roce 2014 vymyslel tehdejší „politický establishment“, když zjistil, že s ním nebude dělat „kšefty“.

Politik také znovu zkritizoval znalecký posudek Vítězslava Hálka, na kterém podle Babiše stálo policejní vyšetřování a obžaloba. Na znalce plánuje podat trestní oznámení pro křivou výpověď. Připomněl také, že žalobce Jaroslav Šaroch už jednou jeho stíhání zastavil a že ho obnovil dřívější nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Neexistuje podle něj jediný důkaz o tom, že by spáchal trestný čin.

Babiš a Nagyová znovu u soudu kvůli Čapímu hnízdu (červen 2025) • Zdroj: Blesk - Dominik Stein, Jakub Poláček

Nagyová v závěrečném návrhu uvedla, že v době podání dotace jednala v souladu s pravidly. Je podle ní jednoduché soudit věc z dnešního pohledu. Projekt kongresového areálu byl podle ní opakovaně kontrolován, nikdy neslyšela, že by s ním měl být problém. Nedávalo by podle ní smysl Farmu Čapí hnízdo vyčleňovat za účelem získání dotace, protože další náklady na udržení projektu byly mnohonásobně vyšší.

Pražský městský soud už dvakrát nepravomocně dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Státní zástupce v odvolání, kterým se vrchní soud zabývá, požaduje, aby odvolací senát verdikt zrušil a městský soud zavázal k tomu, aby obžalované v novém rozhodnutí uznal vinnými. Podle Babišova obhájce by to však bylo neústavní, odvolací senát podle něj nižší soud k uznání viny zavázat nemůže.