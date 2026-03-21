Letnou zaplnilo kvůli obavám o demokracii a budoucnost Česka kolem čtvrt milionu demonstrantů
- Statisíce lidí protestovaly na pražské Letné proti vládě Andreje Babiše a rostoucímu vlivu koaličních stran SPD a Motoristé.
- Hlavními tématy kritiky vystupujících osobností byly obavy z eroze demokracie a plány vlády na změny ve financování veřejnoprávních médií.
- Zástupci vládní koalice kritiku odmítli jako neschopnost přijmout výsledky voleb a potvrdili, že tlaku neustoupí.
Letenskou pláň v Praze dnes zaplnily tisíce lidí při protivládní demonstraci spolku Milion chvilek. Podle jeho předsedy Mikuláše Mináře na ni dorazilo minimálně 250 tisíc lidí, policie to ale nepotvrdila. Vystupující, mezi kterými byli herci Zdeněk Svěrák nebo Ivan Trojan či bývalý předseda Akademie věd Václav Pačes, kritizovali vládu Andreje Babiše (ANO) kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli vlivu jejích koaličních partnerů, tedy SPD a Motoristů. Minář přítomné vyzval k občanské angažovanosti a politické strany k tomu, aby se více otevřely mladým. Policie při akci řešila převážně dopravní komplikace, zajistila však i muže střílejícího v přilehlé ulici z airsoftových zbraní.
Zhruba dvouapůlhodinový protest, který se zařadil mezi největší podobné akce od roku 1989, začal v 15 hodin a spolek jím chtěl podle Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a Babišovy kroky, které k nim směřují. Podle předsedy Motoristů Petra Macinky však demokracii v ČR neohrožuje vláda, ale nátlakové skupiny, které nejsou schopné přijmout výsledky svobodných voleb jen proto, že nezvítězil jejich favorit. Kabinet ANO, SPD a Motoristů nepodlehne nátlaku opozice, protože koalice je funkční a stabilní, řekl Macinka v reakci na protest.
Třeba Trojan při svém vystoupení na demonstraci ale odmítl výtky, že by její účastníci nerespektovali výsledky voleb. Vítěz voleb je podle něj jasný. "Ale současnou politiku do značné míry určují extremistické a populistické strany, které mají klíčové resorty obrany, zahraničí, životního prostředí či kultury," uvedl s odkazem na SPD a Motoristy. Podle něj je to příliš velká cena za imunitu Babiše, kterého Sněmovna hlasy vládní koalice před dvěma týdny nevydala k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo.
Svěrák na shromáždění varoval před změnami ve financování České televize a Českého rozhlasu, které chce vláda zavést od příštího roku. Podle něj poplatky slouží k tomu, aby veřejnoprávní média nebyla poplatná politikům. Řekl, že jestli něčemu rozumí, tak legraci. "Vím, co legrace je a není. Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost," prohlásil Svěrák.
K obraně veřejnoprávních médií vyzval také Minář. "Jestliže vám opravdu záleží na veřejnoprávních médiích, budeme pro to muset něco udělat," řekl a současně vzkázal lidem, aby vstupovali z tohoto důvodu do politických stran.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje zrušení poplatků za veřejnoprávní média, zdůvodňuje to snížením zátěže pro občany a firmy. Konkrétní návrh zatím koalice ale nepředstavila. Šéf SPD Tomio Okamura v dnes zveřejněném videu odůvodnil přípravu zrušení televizních a rozhlasových poplatků tím, aby ČR byla "v souladu s trendy v západních demokratických zemích, protože systém poplatků funguje pouze v deseti z 27 zemí Evropské unie".
Podle představitelů opozice byla dnešní demonstrace skutečnou vizitkou prvních sto dnů Babišovy vlády. Současně ocenili aktivitu občanské společnosti. "Občanská společnost je aktivní a to je výborná zpráva," uvedl na síti X expremiér Petr Fiala (ODS). Šéf Pirátů Zdeněk Hřib pak poděkoval všem, kdo dnes na Letné ukázal, že to tak nenechá.
Samotné opoziční strany by se ale podle Mináře měly více otevřít mladým a ukončit nynější "strejcokracii". Měly by předložit vizi budoucnosti, nejen kritizovat vládu.
Spolek Milion chvilek organizoval demonstrace namířené proti Babišovi v minulosti už několikrát, opakovaně se na nich sešly desítky tisíc lidí, ale i více. Také na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 přišlo demonstrovat nejvíce lidí od sametové revoluce, tehdy podle organizátorů dorazilo asi 300 tisíc lidí.
Policie kvůli dnešní akci nasadila podle mluvčího Jana Daňka standardní bezpečnostní opatření, dohlížely na ni desítky policistů, kteří řešili zejména dopravní komplikace. Kromě toho policisté zajistili při zahájení demonstrace muže, který podle Daňka z okna v přilehlé ulici střílel na popelnice.