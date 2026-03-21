Na Letné proběhlo shromáždění Milionu chvilek kritizující kroky vlády, dorazilo až 250 tisíc lidí
- Na pražské Letné proběhla demonstrace spolku Milion chvilek za účasti stovek tisíc lidí, která varuje před ohrožením demokracie a kroky vlády Andreje Babiše.
- Podle organizátorů dorazilo 200 až 250 tisíc lidí.
- Akce navazuje na masivní protest z léta 2019 a zaměřuje se na kritiku oligarchizace společnosti a aktuální politické směřování země.
Na pražskou demonstraci na Letné, kterou dnes odpoledne pořádal spolek Milion chvilek, dorazilo minimálně 200 až 250 tisíc lidí. S odkazem na snímky pořízené shora to na akci řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Na akci dohlíží desítky policistů.
"Podle snímků to vypadá, že je tu úplně plno. To znamená minimálně stovky možná i tisíce, desetitisíce. Minimálně 200 až 250 tisíc," prohlásil Minář. Už dřív organizátoři odhadovali, že by podle počasí mohlo dorazit 200 až 400 tisíc lidí.
Letenská pláň byla podle pozorovatelů z agentury ČTK plná tak, že zhruba od půlky stadionu Sparty nelze mezi lidmi snadno projít dopředu. Dál byla už plocha řidší, přičemž více lidí se vždy kumulovalo před obrazovkami.
Lidé se na pražské Letné začali scházet po poledni a hodinu před akcí se začaly zaplňovat přední sektory před pódiem. Prostor pláně je koridory oddělen na jednotlivé sektory, zvláštní prostor nejblíž parku je věnován rodinám s dětmi, pohybově znevýhodnění lidé pak mohou využít prostor nejblíž pódiu.
Okolo dějiště je odpoledne upravená doprava.
Organizátoři kritizují plány vlády na změny ve financování veřejnoprávních médií, údajné zlehčování ruské hrozby či škrtání peněz na obranu, které v pozvánce na webu označují za hazard s budoucností ČR. "Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí. Jde to rychleji, než si myslíte. Pokud nechceme skončit jako na Slovensku a v Maďarsku, musíme se tomu postavit, dokud je čas," uvedl spolek v pozvánce.
První účastníci s velkou vlajkou ČR přišli krátce po poledni. Protestující mají vlajky ČR, EU, NATO či Ukrajiny a transparenty s hesly, která často kritizují současnou vládu nebo vyjadřují podporu prezidentu Petru Pavlovi či moderátorovi České televize Václavu Moravcovi. Stojí na nich například "Pracky pryč od kultury", "Česko vám nedáme", "Demokracie i dalším generacím", "Zastavme vládní kabaret", "Vláda mezinárodní ostudy", "Rudý Babiš, hrobař Česka" či "ANO, líp už bylo".
Na některých chodnících v parku jsou naopak křídou napsané nápisy odpůrců shromáždění, například "Nebuďme ovce, nimiž manipuluje štědře financovaná politická neziskovka" nebo "Milion chlívek proti demokracii".
Prostor pláně je osazen velkoplošnými obrazovkami a rozdělen bezpečnostními koridory, v nichž je až 400 dobrovolníků, záchranáři, policisté či hasiči. Příchod lidí na demonstraci zahltil eskalátory a prostor stanice metra Hradčanská, některé vlaky jí proto projíždějí a cestující mohou vystupovat až v následujících stanicích, uvedl na webu pražský dopravní podnik.
Letenská pláň je místem protestních shromáždění od roku 1989, kdy se tam týden po potlačení protestu studentů na Národní třídě sešlo podle odhadů 750 tisíc lidí.