Na Letné začalo shromáždění Milionu chvilek kritizující kroky vlády, očekává se účast až 400 tisíc lidí
Na pražské Letné začalo po 15:00 shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost, které pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Akce má podle předsedy spolku Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.
Spolek podobnou akci uspořádal v létě 2019 na protest proti tehdejší Babišově vládě. Sešlo se na ní podle pořadatelů zhruba čtvrt milionu lidí. Dnes organizátoři očekávali účast 200 až 400 tisíc lidí. Prostor pláně je osazen velkoplošnými obrazovkami a rozdělen bezpečnostními koridory, v nichž je až 400 dobrovolníků, záchranáři, policisté či hasiči. Okolo dějiště je odpoledne upravená doprava.
Organizátoři kritizují plány vlády na změny ve financování veřejnoprávních médií, údajné zlehčování ruské hrozby či škrtání peněz na obranu, které v pozvánce na webu označují za hazard s budoucností ČR. "Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí. Jde to rychleji, než si myslíte. Pokud nechceme skončit jako na Slovensku a v Maďarsku, musíme se tomu postavit, dokud je čas," uvedl spolek v pozvánce.
První účastníci s velkou vlajkou ČR přišli podle zpravodajky ČTK krátce po poledni. Protestující mají vlajky ČR, EU, NATO či Ukrajiny a transparenty s hesly, která často kritizují současnou vládu nebo vyjadřují podporu prezidentu Petru Pavlovi či moderátorovi České televize Václavu Moravcovi. Stojí na nich například "Pracky pryč od kultury", "Česko vám nedáme", "Demokracie i dalším generacím", "Zastavme vládní kabaret", "Vláda mezinárodní ostudy", "Rudý Babiš, hrobař Česka" či "ANO, líp už bylo".
Na některých chodnících v parku jsou naopak křídou napsané nápisy odpůrců shromáždění, například "Nebuďme ovce, nimiž manipuluje štědře financovaná politická neziskovka" nebo "Milion chlívek proti demokracii".
Příchod lidí na demonstraci zahltil eskalátory a prostor stanice metra Hradčanská, některé vlaky jí proto projíždějí a cestující mohou vystupovat až v následujících stanicích, uvedl na webu pražský dopravní podnik.
Letenská pláň je místem protestních shromáždění od roku 1989, kdy se tam týden po potlačení protestu studentů na Národní třídě sešlo podle odhadů 750 tisíc lidí.