Poslankyně SPD Šichtařová se vzdala mandátu. Vadí jí zákon o digitální ekonomice
- Poslankyně Markéta Šichtařová (za SPD) se vzdala mandátu poté, co Sněmovna posunula zákon o digitální ekonomice do druhého čtení.
- Normu označila za hrozbu pro svobodu slova a odmítla se na jejím projednávání podílet.
- Její krok přichází po kritice za nízkou aktivitu ve Sněmovně ze strany politiků SPD i ANO.
Poslankyně Markéta Šichtařová, zvolená za SPD, se v úterý večer vzdala poslaneckého mandátu. Jako důvod uvedla posun zákona o digitální ekonomice do druhého čtení, s čímž nesouhlasila.
Zákon přináší výraznou hrozbu pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací, prohlásila o nové normě v úterý Šichtařová na plénu Sněmovny. Šlo zároveń o její vůbec první vystoupení od zisku mandátu.
V nedělní debatě na České televizi čelila kritice právě za neaktivitu ve Sněmovně, kdy kromě nevystupování na plénu také Šichtařová opustila také výbory, do kterých byla zvolená. Krom toho také ve Sněmovně natáčela reklamní videa propagující její podnikání.
Předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček ji o víkendu vyzvali, aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu.
Předloha bývalé vlády
Normu, která má přinést bezpečnější on-line prostředí, předložila poslancům loni v prosinci ještě bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Projednávaný návrh zákona o digitální ekonomice reaguje na evropské nařízení DSA o digitálních služeb. Upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti.
„Žádné pozměňovací návrhy nemůžou zákon o digitální ekonomice pozměnit tak, aby přestal být pro svobodu slova nebezpečný,“ řekla Šichtařová. Podle poslankyně například není jasné, jak se bude posuzovat údajně nebezpečný obsah. V extrémním případě by se například mohly posuzovat podle nejpřísnějšího právního řádu země EU, takže v tuzemsku bude nelegální, i když podle českého práva bude legální.
Zpravodaj k návrhu zákona a poslanec koaličního hnutí ANO Marek Novák v reakci na její vystoupení řekl, že ho mrzí, když spolu nekomunikují. „Víme o tom nebezpečí ohrožení svobody projevu, řešíme to, máme pracovní skupinu. Vy po čtyřech měsících přijdete do práce, nahrajete si hezké video, všechno tady zboříte. Mě hrozně mrzí, že vás mám v koalici,“ dodal směrem k Šichtařové.
Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka vládní koalice ví o výhradách ze strany SPD a chystá pozměňovací návrhy pro druhé čtení. Podle něj má SPD výhrady k některým opatřením, která se mohou dotknout svobody slova, koalice proto musí nějakým způsobem revidovat část předlohy.
„Budeme hledat nějakou cestu, jsme připraveni debatovat o pozměňovacích návrzích v průběhu druhého čtení,“ uvedl na tiskové konferenci před dnešní schůzí Sněmovny.
„To fakt není cenzurní zákon,“ řekl v rozpravě bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zopakoval argument, že největší zásahy do obsahu neprovedl stát, ale samotné platformy, jako je třeba sociální síť X nebo TikTok, které podle něj mažou obsah bez jakékoli obrany. „Obrana spotřebitele, nikoli útok na svobodu projevu,“ poznamenal.