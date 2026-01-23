Aktualizováno: Prezident Pavel bude obhajovat mandát. Dal si ale tři podmínky
- Prezident Petr Pavel připustil, že bude znovu kandidovat, pokud bude mít dostatečnou podporu veřejnosti.
- O případné kandidatuře rozhodne také jeho zdravotní stav a situace v rodině.
- Pavel je prezidentem od března 2023 a podle ústavy může funkci vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.
Prezident Petr Pavel bude znovu kandidovat na svou funkci, pokud bude cítit dostatečnou podporu a zájem. Zároveň ho nesmí zradit zdraví jeho nebo někoho z rodiny, řekl v pátek novinářům při návštěvě Prostějova.
Navázal tak na své čtvrteční vyjádření k tomuto tématu, kdy kandidaturu nevyloučil. Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, když ve druhém kole porazil předsedu ANO Andreje Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.
„Důvodem, proč bych zcela určitě do něčeho takového nešel, jsou spíše zásadnější zdravotní důvody mé nebo v rodině, které by mi znemožnily jít do toho znovu. Ale samozřejmě také situace, jaká v té době bude u nás. Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes. A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat,“ uvedl prezident.
Shoda v rozhádané společnosti
Prezidentova případná kandidatura zajímala ve čtvrtek také členy olomouckého zastupitelstva, se kterými se sešel v obřadní síni historické budovy radnice. „Nešel jsem do toho s ambicí vykonávat tuto funkci dvě volební období. Chtěl jsem nabídnout svou službu a alternativu v naději, že se během těch pěti let objeví někdo, koho bych sám rád podpořil a volil. Mou ambicí bylo přinést do rozhádané a rozdělené společnosti pár témat, na kterých bychom se měli shodnout,“ uvedl v diskusi prezident.
V předchozích měsících se k této otázce jasněji nevyjadřoval. Podobný dotaz veřejně padl loni v listopadu v Činoherním klubu, tehdy se prezident odpovědi vyhnul s tím, že na to je ještě čas.
Podle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK by prezidentem Pavla volilo nebo možná volilo 58 procent lidí. Z nabízených 40 jmen veřejně známých osobností by si 45 procent vybralo herce a moderátora Marka Ebena, který ale svou kandidaturu dlouhodobě vylučuje, a 40 procent současného premiéra Andreje Babiše (ANO).
Ideální budoucí prezident by měl být podle průzkumu politicky zkušený, důrazný, prozápadní a nadstranický. Důležitost úřadu prezidenta ve vnímání lidí od jara vzrostla, vyplynulo z průzkumu, který agentura poskytla ČTK.