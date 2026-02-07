Program Nová zelená úsporám se vrátí, slíbil Babiš. Kde vezme peníze, ale neřekl
- Program už podpořil 600 tisíc domácností, které získaly celkem 55 miliard korun.
- Podle vicepremiéra Havlíčka by nová pomoc byla založena na zárukách za úvěry.
- Odborníci míní, že konec programu by byl černým scénářem domácností.
K dotačnímu programu Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, se vláda vrátí. Budeme na něj hledat peníze, řekl v pořadu Za pět minut dvanáct TV Nova premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda Motoristů Petr Macinka, který vede ministerstvo životního prostředí, přitom nedávno avizoval úpravu programu právě kvůli chybějícím prostředkům.
„My jsme zdědili prázdnou kasu, ale tenhle projekt byl velice dobrý pro lidi, budeme se chtít k tomu vrátit,“ uvedl Babiš. Program podle něj lidem snížil náklady například na vytápění, zároveň měl významný investiční efekt.
Dotační mechanizmus funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy investice do energetických úspor domácností činily zhruba 55 miliard korun.
Ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.
Nastane černý scénář českých domácností?
Macinka na konci ledna řekl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nicméně oponoval, že nechápe, jak Macinka dospěl k nižší částce za povolenky. Částka 12 miliard podle Hladíka vycházela z oficiální predikce ministerstva a ceny povolenek pak ještě rostly.
Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích.
Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program ukončen bez náhrady, bylo by to černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim Babišova vláda slíbila.