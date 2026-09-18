Se spojenci jednáme narovinu, uvedl Babiš ke kritice od velvyslance USA při NATO
- Dvě procenta HDP na obranu jsou podle premiéra Andreje Babiše maximum možného, které si rozpočet může dovolit.
- Reagoval tak na kritiku amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera, který od aliančních spojenců požaduje pět procent.
- Babiš zároveň zdůraznil, že s USA jedná narovinu a na rozdíl od předchozí vlády neslibuje nesplnitelné.
Premiér Andrej Babiš (ANO) hájí české výdaje na obranu dvěma procenty hrubého domácího produktu (HDP), jak s nimi počítá rozpočet na příští rok. V reakci na kritiku velvyslance Spojených států při NATO Matthewa Whitakera ohledně výše českých výdajů na obranu předseda vlády zdůraznil, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci narovinu. Velvyslanci podle svých slov dnes popsal situaci realisticky.
Ministerstvo obrany by mělo mít podle dosud známého návrhu v rozpočtu na příští rok výdaje 191 miliard korun. Je to o zhruba 36,2 miliardy korun více, než mu přidělil letošní schválený státní rozpočet.
„Nejsme v situaci Spojených států, které na zbrojení vynakládají 1500 miliard dolarů ročně, to je 31.830 miliard korun, tedy 167krát více, než je náš rozpočet na obranu. Kasu jsme převzali prázdnou a na obranu teď dáváme maximum možného, a to jsou dvě procenta a meziroční nárůst budeme mít 36 miliard,“ uvedl Babiš.
„Samozřejmě, že spojenci špatně vnímají, že jim bylo předchozí vládou několik let namlouváno, že Česká republika překročí dvě procenta, výdaje bude dál zvyšovat, a pak se ukázalo, že nikdy nedosáhla ani těch dvou procent. To není výmluva, to je fakt. My o situaci nelžeme, se spojenci jednáme narovinu a panu velvyslanci jsem dnes popsal naši situaci realisticky. Příští rok poprvé v historii dosáhneme dvou procent,“ dodal premiér.
Výdaje na obranu rostou pomalu
Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu na dnešním summitu Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) v Praze. Prohlásil, že Spojené státy od svých spojenců očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Haagu vydávat na obranu pět procent HDP a že postoj Česka je pro USA zklamáním. „V oblasti výdajů na obranu se bohužel pohybuje na chvostu aliance,“ řekl americký diplomat, který Česko za nedostatečné obranné výdaje kritizoval už na jaře na síti X.
Za diletantismus označil v komentáři pro novináře to, co dělá česká vláda v obraně, poslanec Pirátů Ivan Bartoš. „Slovo 'zklamání' je asi jedno z těch mírnějších, které lze použít. Nejenom že tento přístup Česko poškozuje v očích spojenců, ale ohrožuje i bezpečnost našich občanů. Výdaje na obranu se mají jednoznačně navyšovat. Stejně tak podpora napadené Ukrajině. Šetřit tam, kde to můžou odskákat občané ohrožením života, jak navrhuje (předseda SPD Tomio) Okamura, je nezodpovědnost a nebezpečný populismus,“ uvedl.