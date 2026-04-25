Předplatné

Turek se omluvil úředníkům za „parazity“. Prý neměl na mysli je, ale aktivisty

Zdroj: Reprofoto TV Nova

ČTK
Diskuze (4)
  • Poslancovy výroky označil za nepřijatelné premiér Babiše, někteří ministři a také odbory.
  • Babiš hodlá jednat s předsedou Motoristů Macinkou.
  • Na kobereček nepůjdu, probereme to na koaliční radě, míní Turek.

 

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících. Řekl to dnes v debatě na televizi Nova.

Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“.

Ve vládě je za Motoristy předseda strany Petr Macinka jako ministr zahraničí, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.

V debatě Turek potvrdil, že uvedené výroky řekl. Odmítl ale, že by mluvil o úřednících ministerstev. Řekl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.

Turkovy výroky o parazitech označili za nepřijatelné například premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babiš řekl, že o nich chce mluvit s předsedou Motoristů Macinkou. Omluvu očekávají také odbory.

Turek v sobotním pořadu řekl, že si neumí představit, že by kvůli výrokům „šel na kobereček“. Předpokládá, že zástupci koalice věc proberou na pravidelné koaliční radě.

Vstoupit do diskuze (4)

