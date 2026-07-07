Výnos z EET jako předvolební dárečky? Opozice kritizuje návrh a žádá změny
- Opoziční strany STAN, Piráti a TOP 09 se chystají podpořit senátní zpřísnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, které má omezit vládní plány na vyšší zadlužování.
- K obnovení elektronické evidence tržeb navrhne opozice desítky změn, přičemž vládní odhad výnosu 14 miliard korun označuje za nadhodnocený a zbytečný.
- Opozice kritizuje, že kabinet chce peníze z EET ihned rozpustit v předvolebních dárečcích a daňových výjimkách namísto skutečné konsolidace financí.
Opoziční strany podpoří vrácenou verzi normy s pravidly o rozpočtové odpovědnosti ze Senátu. K zákonu s obnovením elektronické evidence tržeb (EET) navrhnou změny. Zástupci STAN, Pirátů a TOP 09 to dnes řekli na svých tiskových konferencích.
Sněmovna má dnes schvalovat spornou předlohu s pravidly rozpočtové odpovědnosti, která má vládě umožnit zvýšení výdajů nad schválený rozpočtový rámec. Senátoři navrhli zpřísnění. Dá se očekávat, že koaliční většina nejspíš potvrdí původní návrh. EET má přinést podle kabinetu do rozpočtu 14 miliard korun ročně. Podle opozice i ekonomů je suma nadhodnocená. Návrh počítá i se snížením daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje v restauracích či obnovením některých slev, které zrušila minulá vláda Petra Fialy (ODS).
STAN podpoří podle místopředsedkyně svého klubu Věry Kovářové senátní verzi rozpočtové normy. „Nejvíc nám vadí to, že pod záminkou investic vláda otevírá skrytá stavidla zadlužování dalších generací,“ řekla Kovářová.
Mezi senátní úpravy patří snížení limitu nad povolený deficit u strategických staveb na jedno procento HDP, tedy na 80 či 90 miliard korun. Pokud by vláda kvůli zhoršené bezpečnostní situaci či na dopravní infrastrukturu chtěla mít nadlimitní výdaje, musela by získat souhlas sněmovních výborů. Změny se mimo jiné týkají i postupu při vrácení návrhu státního rozpočtu vládě k přepracování. „Podpoříme senátní vratku,“ řekla Kovářová.
Výnos z EET jako předvolební dárečky?
Podle poslance STAN Jana Papajanovského se vláda chystá výnos z EET hned rozpustit v předvolebních dárečcích a nekoncepčních výjimkách. K normě, která opět zavádí EET, mají Starostové 12 návrhů. Vrací třeba rušená opatření z konsolidačního balíčku, překlápí slevu na poplatníka do bonusu, ruší slevu na nepracujícího manžela či manželku a peníze přesměrovávají do slev na děti, zrychlují odpisy firmám či znovuzavádí osvobození od daně u příjmů z prodeje cenných papírů do 40 milionů korun, přiblížil Papajanovský.
Senátní verzi podporují i Piráti. Podle nich se dá vést debata o půjčování peněz na strategické investice, ale ne na financování chodu státu. Čtrnáctimiliardový výnos z EET je podle Pirátů nadhodnocený. „Jedním zákonem vláda otevírá dveře zadlužování. U druhého tvrdí, že na to bude mít peníze... Nevadí nám modernější a rozumnější nastavení evidence tržeb, ale nelžeme si do kapsy, že vyřeší problémy rozpočtu,“ řekla poslankyně Vendula Svobodová.
Předseda TOP 09 označil EET 2.0 za zbytečnou a nadbytečnou. Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba vláda vrací starý systém s novou fasádou, vznikají nové povinnosti pro podnikatele i daňové výjimky pro vybrané skupiny. Strana navrhne pět změn. Patří mezi ně vyškrtnutí evidence bezhotovostních plateb či vyřazení evidence u aplikací a e-shopů. Vládní normu s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti TOP 09 nepodporuje. „Dluh roste, úroky z dluhu rostou, mandatorní výdaje rostou. Vláda místo skutečné konsolidace hledá nové výmluvy,“ řekl Jakob.