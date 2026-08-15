Zdraží jízdné v MHD? Schillerová se ohledně DPH na kompenzace dopravcům rozhodne podle analýzy
- Opatření může pro samosprávy znamenat dodatečný výdaj až 11 miliard korun.
- Mezi představiteli měst panují obavy ze zdražení jízdného.
- Schválila to minulá vláda, jejíž byla Pirátská strana součástí, vzkázala bývalému pražskému primátorovi Hřibovi ministryně financí Schillerová.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) si nechává zpracovat analýzu dopadů uvalení daně z přidané hodnoty na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Změna, kterou přinesla novela zákona o DPH z roku 2024, má nastat v roce 2028.
Na základě výsledku analýzy a následného vyhodnocení rozpočtových dopadů se pak šéfka státní kasy rozhodne o dalším osudu této problematiky. Ministryně to uvedla v odpovědi na písemnou interpelaci poslance a předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba. Rezort financí doplnil, že analýza se zpracovává a není jasné, kdy bude hotová. Mezi samosprávami panují obavy ze zdražení jízdného.
Hřib se na ministryni obrátil písemnou interpelací kvůli tomu, že zavedení jedenadvacetiprocentní sazby DPH bude podle něj představovat drastický zásah do rozpočtů krajů a měst. Podle dřívějšího vyjádření Asociace krajů by to znamenalo pro kraje dodatečné výdaje přes 11 miliard korun. Někdejší pražský primátor Hřib uvedl, že hlavnímu městu by výdaje vzrostly o šest až sedm miliard korun a Středočeskému kraji o 1,35 miliardy korun.
Po ministryni chtěl například vědět, zda zvažuje ze zákona odstranit povinnost krajů objednávat dopravní obslužnost, což by podle něj mohlo vést k vynětí z předmětu daně. Ptal se i na to, zda by vláda navýšila podíl krajů na vybraných daních v rámci rozpočtového určení daní.
Schillerová poukázala na to, že novinku přinesla novela zákona o DPH, kterou předkládala ještě bývalá vláda Petra Fialy (ODS), jejíž součástí byli i Piráti. „Je to téma, které mi předchozí vláda zanechala a se kterým musím dále pracovat, proto ho nechávám aktuálně analyzovat. Na základě výsledků analýzy a následného vyhodnocení rozpočtových dopadů učiním rozhodnutí o osudu této problematiky,“ napsala Hřibovi. Její odpověď se pak bude na některé z podzimních schůzí projednávat na plénu sněmovny.
Ministryně ve své odpovědi také uvedla, že samosprávy dlouhodobě hospodaří s rozpočtovými přebytky. Například Praha má podle ní na účtech přes 193 miliard korun. „Nelze proto automaticky dovozovat, že případné nenavýšení podílu na sdílených daních musí vést k dramatickému zvýšení jízdného v pražské veřejné dopravě,“ uvedla.