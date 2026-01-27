Nemovitosti v roce 2026. Nejdražší nebude daň, ale chyby v termínech
- Rok 2026 nepřináší ve zdanění nemovitostí jednu velkou novinku, ale sérii drobných změn, které umí stát peníze i nervy.
- Daň z nemovitých věcí se automaticky nezvedá inflací, ale může se změnit prostřednictvím obecních koeficientů. Klíčové datum je 2. února.
- Pronajímatelé si musí pohlídat vyšší limity drobných oprav, rozkaz k vyklizení a přísnější evidenci krátkodobých pronájmů.
Rok 2026 nepřinese jednu velkou změnu, která by obrátila trh naruby. Přinese ale sérii detailů, které umí majitele a pronajímatele nepříjemně doběhnout: termíny, limity, doručování a evidence. A čím víc nemovitostí vlastníte nebo pronajímáte, tím víc platí, že z „drobnosti“ se může stát náklad nebo spor.
Na první pohled dobrá zpráva: pro rok 2026 se daň z nemovitých věcí nezvedá automaticky „přes inflaci“, protože inflační koeficient má zůstat 1,0. Jenže to není konec příběhu. Výši daně v praxi často nejvíc mění místní koeficienty obcí a ty se mohou změnit i bez velké legislativní novely. Výsledek? Stejná nemovitost zaplatí v jedné obci podobně jako loni, o pár kilometrů dál klidně citelně víc. Koeficienty lze ověřit ve vyhledávači daňového portálu.
První ostrý termín roku je pondělí 2. 2. 2026. Kdo v roce 2025 koupil, prodal, zkolaudoval, přistavěl nebo změnil užívání nemovitosti, tomu právě do tohoto dne typicky spadá povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí; běžný termín na konci ledna letos vychází na víkend.
Zapomenutý termín bolí nejvíc. Ne proto, že by šlo o dramatickou povinnost, ale protože sankce přichází i tehdy, když se o daních zrovna nemluví a člověk má pocit, že „se nic neděje“.
Klíčové změny a termíny pro oblast realit v roce 2026
- Do 2. 2. 2026: přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud v roce 2025 nastala změna.
- Od 1. 1. 2026: nové limity drobných oprav - 1 500 Kč / 150 Kč/m.
- Od 1. 1. 2026: rozkaz k vyklizení, vyplatí se mít „papíry“ a doručování v pořádku.
Limity drobných oprav rostou
Změna od 1. ledna se týká nájmů, kde se posouvají limity drobných oprav hrazených nájemcem: na 1 500 korun za jednu opravu a 150 Kč/m² ročně jako celkový limit. Na papíře detail, v praxi ale přesně ten typ změny, který dělá nejvíc tření. Spousta smluv, domovních pravidel i zvyklostí totiž zůstane „ve starých číslech“. Kdo pronajímá, měl by srovnat nejen vzory smluv, ale hlavně praxi, aby z drobností nevznikaly opakované konflikty.
Rozkaz k vyklizení: rychlejší cesta přes soud
Od 1. ledna 2026 je účinný i institut rozkazu k vyklizení, rychlejší a jednodušší soudní cesta pro situace, kdy nájem skončil, ale nájemce byt neodevzdá a zůstává v něm neoprávněně.
Zní to jako dobrá zpráva pro pronajímatele. Je ale jen pro ty, kteří mají pořádek v dokumentech. Rozkaz nestojí na pocitu, že máte pravdu, ale na dokumentech. Potřebná je smlouva, předávací protokol, výpověď či dohoda o skončení nájmu a prokazatelné doručení výzvy. Bez toho se rychlá cesta snadno změní v klasický spor a čas běží dál.
Krátkodobé pronájmy: eTurista, registrace a číslo v nabídce
U krátkodobých pronájmů se počítá s přísnějším dohledem a evidencí napojenou na systém eTurista. V materiálech Ministerstva pro místní rozvoj se objevuje datum 20. května 2026 jako moment, od kdy by hostitelé měli mít povinnost uvádět v nabídce registrační číslo.
Současně je důležité říct, že eTurista je navázaný na legislativní proces a harmonogram se v čase posouval. Praktická rada pro majitele je proto jednoduchá: berte rok 2026 jako období, kdy se „polostín“ bude dál zmenšovat a kdy se vyplatí mít v pořádku evidenci a procesy. O to víc ve městech, kde krátkodobé ubytování tlačí na dostupnost bydlení.
Pozor na daně
Od loňského července platí v případě DPH u nemovitostí nová logika: zdanitelné je typicky jen první dodání nemovité věci, a to do konce 23. kalendářního měsíce po dokončení nebo podstatné změně. V roce 2026 se to bude častěji lámat do smluv u projektů dokončovaných pod novým režimem.
Úpravy proběhly i u daně z příjmů při prodeji investiční nemovitosti. U těch, které se nabyly od 1. 1. 2021, se časový test pro osvobození prodloužil z pěti na deset let, zatímco u starších zůstává pět let.
Tři kroky, které na realitním trhu v roce 2026 ušetří peníze i nervy
- prověřit daň a koeficienty. Největší riziko není inflace, ale obecní koeficienty a zapomenuté přiznání po změně v roce 2025.
- srovnat nájemní smlouvy a procesy. Drobné opravy i rozkaz k vyklizení jsou typické situace, kde rozhoduje připravenost: protokoly, evidence, doručování.
- řešit režim dopředu u transakcí a krátkodobých pronájmů. U DPH a eTuristy se z detailu snadno stane náklad, pokud se to začne řešit pozdě.