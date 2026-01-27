Předplatné

Nemovitosti v roce 2026. Nejdražší nebude daň, ale chyby v termínech

Reality 2026: Rozhoduje lokalita, stav a připravené financování. Ilustrační snímek

Reality 2026: Rozhoduje lokalita, stav a připravené financování. Ilustrační snímek Zdroj: Profimedia.cz

Oskar Crnadak
Diskuze (0)
  • Rok 2026 nepřináší ve zdanění nemovitostí jednu velkou novinku, ale sérii drobných změn, které umí stát peníze i nervy. 
  • Daň z nemovitých věcí se automaticky nezvedá inflací, ale může se změnit prostřednictvím obecních koeficientů. Klíčové datum je 2. února. 
  • Pronajímatelé si musí pohlídat vyšší limity drobných oprav, rozkaz k vyklizení a přísnější evidenci krátkodobých pronájmů. 

Rok 2026 nepřinese jednu velkou změnu, která by obrátila trh naruby. Přinese ale sérii detailů, které umí majitele a pronajímatele nepříjemně doběhnout: termíny, limity, doručování a evidence. A čím víc nemovitostí vlastníte nebo pronajímáte, tím víc platí, že z „drobnosti“ se může stát náklad nebo spor. 

Na první pohled dobrá zpráva: pro rok 2026 se daň z nemovitých věcí nezvedá automaticky „přes inflaci“, protože inflační koeficient má zůstat 1,0. Jenže to není konec příběhu. Výši daně v praxi často nejvíc mění místní koeficienty obcí a ty se mohou změnit i bez velké legislativní novely. Výsledek? Stejná nemovitost zaplatí v jedné obci podobně jako loni, o pár kilometrů dál klidně citelně víc. Koeficienty lze ověřit ve vyhledávači daňového portálu

První ostrý termín roku je pondělí 2. 2. 2026. Kdo v roce 2025 koupil, prodal, zkolaudoval, přistavěl nebo změnil užívání nemovitosti, tomu právě do tohoto dne typicky spadá povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí; běžný termín na konci ledna letos vychází na víkend. 

Zapomenutý termín bolí nejvíc. Ne proto, že by šlo o dramatickou povinnost, ale protože sankce přichází i tehdy, když se o daních zrovna nemluví a člověk má pocit, že „se nic neděje“. 

Klíčové změny a termíny pro oblast realit v roce 2026

  • Do 2. 2. 2026: přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud v roce 2025 nastala změna.
  • Od 1. 1. 2026: nové limity drobných oprav - 1 500 Kč / 150 Kč/m.
  • Od 1. 1. 2026: rozkaz k vyklizení, vyplatí se mít „papíry“ a doručování v pořádku.

Limity drobných oprav rostou

Změna od 1. ledna se týká nájmů, kde se posouvají limity drobných oprav hrazených nájemcem: na 1 500 korun za jednu opravu a 150 Kč/m² ročně jako celkový limit. Na papíře detail, v praxi ale přesně ten typ změny, který dělá nejvíc tření. Spousta smluv, domovních pravidel i zvyklostí totiž zůstane „ve starých číslech“. Kdo pronajímá, měl by srovnat nejen vzory smluv, ale hlavně praxi, aby z drobností nevznikaly opakované konflikty. 

Rozkaz k vyklizení: rychlejší cesta přes soud

Od 1. ledna 2026 je účinný i institut rozkazu k vyklizení, rychlejší a jednodušší soudní cesta pro situace, kdy nájem skončil, ale nájemce byt neodevzdá a zůstává v něm neoprávněně. 

Zní to jako dobrá zpráva pro pronajímatele. Je ale jen pro ty, kteří mají pořádek v dokumentech. Rozkaz nestojí na pocitu, že máte pravdu, ale na dokumentech. Potřebná je smlouva, předávací protokol, výpověď či dohoda o skončení nájmu a prokazatelné doručení výzvy. Bez toho se rychlá cesta snadno změní v klasický spor a čas běží dál. 

Krátkodobé pronájmy: eTurista, registrace a číslo v nabídce

U krátkodobých pronájmů se počítá s přísnějším dohledem a evidencí napojenou na systém eTurista. V materiálech Ministerstva pro místní rozvoj se objevuje datum 20. května 2026 jako moment, od kdy by hostitelé měli mít povinnost uvádět v nabídce registrační číslo. 

Současně je důležité říct, že eTurista je navázaný na legislativní proces a harmonogram se v čase posouval. Praktická rada pro majitele je proto jednoduchá: berte rok 2026 jako období, kdy se „polostín“ bude dál zmenšovat a kdy se vyplatí mít v pořádku evidenci a procesy. O to víc ve městech, kde krátkodobé ubytování tlačí na dostupnost bydlení. 

Pozor na daně

Od loňského července platí v případě DPH u nemovitostí nová logika: zdanitelné je typicky jen první dodání nemovité věci, a to do konce 23. kalendářního měsíce po dokončení nebo podstatné změně. V roce 2026 se to bude častěji lámat do smluv u projektů dokončovaných pod novým režimem. 

Úpravy proběhly i u daně z příjmů při prodeji investiční nemovitosti. U těch, které se nabyly od 1. 1. 2021, se časový test pro osvobození prodloužil z pěti na deset let, zatímco u starších zůstává pět let. 

Tři kroky, které na realitním trhu v roce 2026 ušetří peníze i nervy

  • prověřit daň a koeficienty. Největší riziko není inflace, ale obecní koeficienty a zapomenuté přiznání po změně v roce 2025.
  • srovnat nájemní smlouvy a procesy. Drobné opravy i rozkaz k vyklizení jsou typické situace, kde rozhoduje připravenost: protokoly, evidence, doručování.
  • řešit režim dopředu u transakcí a krátkodobých pronájmů. U DPH a eTuristy se z detailu snadno stane náklad, pokud se to začne řešit pozdě.
Začít diskuzi

Kalkulačky online

Zajímá vás výpočet mzdy, důchodu, sociální dávky, nebo třeba hypotéky? Chcete znát aktuální kurz měny? Použijte naše kalkulačky:

Mzdová kalkulačka HPP Mzdová kalkulačka DPP Mzdová kalkulačka DPČ Převod měn Srovnání mzdy v ČR Důchodový věk Starobní důchod Osobní vyměřovací základ pro důchod Předčasný důchod Invalidní důchod Hypoteční kalkulačka Refinancování hypotéky Příspěvek na bydlení Nemocenská Nemocenská OSVČ Náhrada mzdy Dlouhodobé ošetřovné Ošetřovné OČR Rodičovská Mateřská Otcovská Čistý zisk OSVČ Sociální pojištění OSVČ Zdravotní pojištění OSVČ Životní pojištění a penzijní produkty

Doporučujeme

Články z jiných titulů