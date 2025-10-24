Předplatné

Posílení bezpečnosti a obrany. Nový americký velvyslanec v Česku představil své cíle

Nový velvyslanec USA v Praze Nicholas Merrick. (23.10.2025)

Nový americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick se chce ve funkci zaměřit na posílení sdílené bezpečnosti a obrany. Jeho cílem je také prohlubovat hospodářské a obchodní vazby. Řekl to ve čtvrtek novinářům v krátkém vystoupení. 

Přátelství mezi Spojenými státy a ČR jde podle Merricka do hloubky, země spojují sdílené hodnoty a demokratické ideály. „Česko je neochvějný spojenec NATO a silný podporovatel Ukrajiny. Společně budeme pokračovat v posilování naší kolektivní obrany, modernizovat schopnosti NATO a postupovat směrem k dosažení cíle NATO v oblasti připravenosti ve výši pěti procent,“ řekl velvyslanec.

Červnový summit NATO v Haagu se dohodl na zvýšení obranných výdajů členských zemí na pět procent HDP do roku 2035. Z toho 3,5 procenta HDP by mělo jít na tradiční vojenské výdaje, zbývajícího 1,5 procenta HDP na ostatní výdaje, kam by měly spadat mimo jiné investice do infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a odolnosti společnosti.

ČR a USA za sebou podle Merricka mají dlouhou historii spolupráce v obraně a také jasné společné protivníky západního světa, kterými jsou Rusko a Čína. Ocenil, že Česko splnilo závazek vůči NATO vydávat dvě procenta HDP na obranu.

Na dotaz, jak Merrick vidí spolupráci v oblasti obrany s nově se formující vládou, nový velvyslanec odpověděl, že podle jeho informací má Česko plán, jak finance na obranu utratit moudře. Vládu po volbách skládá hnutí ANO s SPD a Motoristy, dosud opoziční ANO dlouhodobě kritizovalo současnou vládu Petra Fialy (ODS) za podle hnutí neefektivní a netransparentní nákupy vojenské techniky. Bývalý ministr obrany za ANO Lubomír Metnar v úterý novinářům řekl, že ANO, SPD a Motoristé se shodují na růstu financí na obranu, musí být ale vynakládány efektivně.

Merrickovu nominaci na velvyslance v ČR oznámil americký prezident Donald Trump v únoru, necelý měsíc po své inauguraci. „Nicholas je velmi uznávaný podnikatel a pedagog, který vede rodinnou kancelář Kennyho a Lisy Trouttových v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Dříve byl finančním ředitelem dvou veřejně obchodovaných telekomunikačních společností a působil v několika velkých penzijních radách,“ uvedl tehdy Trump. Dodal, že Merrick obdržel bakalářský titul z Virginské univerzity a magisterský titul z Harvardovy univerzity.

