Nová vláda připouští referendu o euru, shodla se na postoji k NATO a EU
Ve společném programovém prohlášení bude jasně napsáno pevné zakotvení ČR v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii, explicitně bude také uvedeno, že možné referendum se nebude týkat geopolitického a bezpečnostního ukotvení v těchto organizacích. Novinářům to v pátek řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
ANO, SPD a Motoristé v pátek diskutovali o programu k diplomacii a kultuře. Podle Havlíčka jednali zástupci stran i o Ukrajině. V programovém prohlášení je zmíněna, podrobnosti ale sdělí příští týden, řekl.
„Shodli jsme se, že naše ukotvení v rámci EU a NATO je nezpochybnitelné,“ řekl Havlíček. „Současně jsme řekli, že budeme velmi sebevědomým hráčem v EU,“ podotkl s tím, že v programu jsou zmínky o potřebě změnit prostředí v EU a ČR bude jedním z iniciátorů ne na bázi destrukce, ale reformy.
V programu se bude budoucí vládní koalice zaměřovat na spolupráci se sousedními zeměmi a obnovu spolupráce se státy Visegrádské skupiny (V4). Strany řešily i spolupráci na evropské a transatlantické úrovni. Právě transatlantické vztahy považuje za zásadní poslanec Motoristů Filip Turek, o kterém se hovoří v souvislosti s křeslem ministra zahraničí.
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura považuje za významný pokrok, že se strany shodly na možnosti hlasování v referendu o mezinárodních závazcích s výjimkou členství v EU a NATO. „Například o přijetí či nepřijetí eura, migračního paktu, emisních povolenek a dalších záležitostí, které se týkají mezinárodních závazků,“ dodal. Uvítal také shodu na tom, že budoucí vláda chce zachovat právo veta ČR v EU. „My ten postoj pochopitelně máme mnohem radikálnější, protože pro nás je Česká republika na prvním místě,“ řekl.
Podle Havlíčka jsou desítky či stovky menších mezinárodních závazků, které se musí zrevidovat a pokud už nepřinášejí ČR nic zásadního, není nezbytně nutné, aby je Česko plnilo. „A pokud by vyvstala diskuse, že by o tom třeba mohlo být referendum, to samozřejmě možné je,“ dodal.