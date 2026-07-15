Poslanec Turek nevyužije poslaneckou imunitu v případě stíhání kvůli pondělní nehodě
- Filip Turek uvedl, že v případě žádosti o vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě nevyužije poslaneckou imunitu.
Po nehodě, při které se jeho vůz střetl s nemocničním autem, dočasně pozastavil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal a v případě uznání viny rezignuje.
Video z nehody ukazuje, že Turek těsně před srážkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem; zraněný řidič druhého vozu je aktuálně v pracovní neschopnosti.
Poslanec Motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě. Řekl to dnes Blesku. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. Turkův automobil se v pondělí v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, jeho řidič je podle mluvčí Fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se však nemůže nemocnice vyjadřovat.
Turek v úterý uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. „K průběhu nehody se nebudu vyjadřovat do momentu vyšetřování policie, v případě žádosti soudu o vydání v případě nehody bych se samozřejmě nechal vydat a imunitu bych nevyužil,“ sdělil Blesku.
VIDEO: Turek o své nehodě: Pokud bude označen za viníka, hodlá rezignovat
Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou Ječné a Sokolské ulice houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vůz skončil po srážce převrácený na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními.
„Řidič z vozidla je v současné době v pracovní neschopnosti,“ řekla Dostálová. K jeho zdravotnímu stavu se nemocnice nemůže vyjadřovat, dodala. Turek ve videu zveřejněném v úterý večer na facebooku uvedl, že si s řidičem telefonoval. „Je doma z nemocnice a má poraněný loket, takže to je ta dobrá zpráva,“ řekl. Podle Dostálové jel řidič do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro přípravek z krevních destiček pro pacienta. Transfuzní stanice vinohradské nemocnice je totiž největším výrobcem těchto přípravků z krve dárců z Praze, zásobuje většinu nemocnic, které nemají vlastní transfuzní stanice.
Turek podle zveřejněných záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Po zveřejnění videa čelil poslanec opozičním výzvám ke složení mandátu. Pokud jsou zveřejněné záběry pravdivé, měl by Turek rezignovat na post vládního zmocněnce i podle premiéra Andreje Babiše (ANO). Turek poté oznámil, že do rozhodnutí policie nebude pozici vykonávat. Pokud ho policie označí za viníka, na funkci zmocněnce rezignuje.
VIDEO: Uskakující chodci a letící sanitka
Postup podporuje šéf koaliční SPD Tomio Okamura. Serveru Novinky.cz řekl, že věc by měla nejdříve vyšetřit policie. „Až určí viníka, podle toho je potřeba udělat závěry,“ uvedl. Pokud Turek nehodu zavinil, nedokáže si SPD jeho setrvání v roli zmocněnce představit, dodal Okamura. „Je evidentní, že ani on si to neumí představit,“ podotkl.
Šéf Motoristů Petr Macinka na kanálu Xaver Live označil případ za štvanici. Nehodu popsal tak, že Turkovi vjel do cesty velmi rychle jedoucí řidič. Turek podle něj jasně vyvodil odpovědnost jako dospělý člověk, který nechce nechat vládu čelit „totálnímu hnojometu“. „Určitě za ním stojím, podporuji ho, nikdy ho nepotopím, nevzdám se ho a budu za něj bojovat,“ uvedl Macinka. Je podle něj potřeba počkat, dokud policie neřekne, kdo nehodu zavinil. „Já si nebudu hrát na dopravního experta ani lidového soudce,“ dodal. Po vyjádření policie to bude „padni, komu padni“, konstatoval.