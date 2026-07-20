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Praha postaví repliku zřícené plastiky u Barrandovského mostu. Vyjde na 13 milionů

Patnáctimetrová betonová plastika na Barrandovském mostě se zřítila na cyklostezku! Ke zranění nedošlo

Patnáctimetrová betonová plastika na Barrandovském mostě se zřítila na cyklostezku! Ke zranění nedošlo Zdroj: David Malík

ČTK
ČTK
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  • Praha uvolní 13 milionů korun na stavbu repliky zřícené plastiky Rovnováha.
  • Nové umělecké dílo vznikne z modernějších materiálů s delší životností.
  • Provoz na Barrandovském mostě je po pátečním incidentu již bez omezení.

Praha postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barrandovského mostu. Pražští radní v pondělí schválili uvolnění 13 milionů korun na její zhotovení. Provoz na Barrandovském mostu už je po pátečním zřícení bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu.

Šest metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů se zřítila v pátek a její části zasypaly přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl.

Město vsadí na vysokopevnostní beton

Původní plastika byla podle primátorova náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) dlouhodobě ve špatném technickém stavu a město připravovalo její řízenou demolici. Materiál, který měl demolici i zhotovení repliky schválit, se však kvůli financování o několik měsíců zpozdil.

Galerie hlavního města Prahy nyní připraví veřejnou zakázku na zhotovitele repliky. Nová plastika vznikne z modernějších materiálů, především z vysokopevnostního betonu, který má zajistit delší životnost díla. Město zároveň prověří stav podesty, na které plastika stála. Podle Beránka je ve výrazně lepším stavu než samotná plastika a mohla by být využita i pro instalaci repliky.

Chodník pod plastikou, který byl z bezpečnostních důvodů uzavřen před jejím pádem, chce město v nejbližších dnech znovu otevřít.

Plastika Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše vznikla na přelomu 80. a 90. let jako součást výzdoby Barrandovského mostu. Podle Beránka nebyla její obnova součástí nedávné rekonstrukce mostu a v posledních letech ji spravovala Galerie hlavního města Prahy. Na levém břehu jsou pak dvě plastiky ve tvaru misek, které zastřešují schodiště. Díla vznikla v letech 1989 a 1990.

TSK již dříve informovala, že po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu začne s obnovou plastik. Dvouletá oprava mostu, který je z roku 1983, skončila na podzim 2024.

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