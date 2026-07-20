Praha postaví repliku zřícené plastiky u Barrandovského mostu. Vyjde na 13 milionů
- Praha uvolní 13 milionů korun na stavbu repliky zřícené plastiky Rovnováha.
- Nové umělecké dílo vznikne z modernějších materiálů s delší životností.
- Provoz na Barrandovském mostě je po pátečním incidentu již bez omezení.
Praha postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barrandovského mostu. Pražští radní v pondělí schválili uvolnění 13 milionů korun na její zhotovení. Provoz na Barrandovském mostu už je po pátečním zřícení bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu.
Šest metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů se zřítila v pátek a její části zasypaly přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl.
Město vsadí na vysokopevnostní beton
Původní plastika byla podle primátorova náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) dlouhodobě ve špatném technickém stavu a město připravovalo její řízenou demolici. Materiál, který měl demolici i zhotovení repliky schválit, se však kvůli financování o několik měsíců zpozdil.
Galerie hlavního města Prahy nyní připraví veřejnou zakázku na zhotovitele repliky. Nová plastika vznikne z modernějších materiálů, především z vysokopevnostního betonu, který má zajistit delší životnost díla. Město zároveň prověří stav podesty, na které plastika stála. Podle Beránka je ve výrazně lepším stavu než samotná plastika a mohla by být využita i pro instalaci repliky.
Chodník pod plastikou, který byl z bezpečnostních důvodů uzavřen před jejím pádem, chce město v nejbližších dnech znovu otevřít.
Plastika Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše vznikla na přelomu 80. a 90. let jako součást výzdoby Barrandovského mostu. Podle Beránka nebyla její obnova součástí nedávné rekonstrukce mostu a v posledních letech ji spravovala Galerie hlavního města Prahy. Na levém břehu jsou pak dvě plastiky ve tvaru misek, které zastřešují schodiště. Díla vznikla v letech 1989 a 1990.
TSK již dříve informovala, že po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu začne s obnovou plastik. Dvouletá oprava mostu, který je z roku 1983, skončila na podzim 2024.