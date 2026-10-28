Prezident Pavel udělil státní vyznamenání. Řád bílého lva dostala Čáslavská, Forman či Janžurová
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- Prezident Petr Pavel dnes při svém čtvrtém předávání státních vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě ocenil 51 osobností, o tři více než než loni.
- Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva dnes prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě čtyřem osobnostem.
- Řád Tomáše Garrigua Masaryka, druhé nejvyšší vyznamenání, propůjčil Pavel sedmi lidem.
Prezident Petr Pavel dnes při svém čtvrtém předávání státních vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě ocenil 51 osobností, o tři více než než loni. V roce 2024 Pavel udělil 56 vyznamenání, při svém prvním předávání státních vyznamenání v roce 2023 ocenil 62 lidí.
Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva dnes prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě čtyřem osobnostem, o jedné méně než loni. In memoriam ho obdrželi gymnastka Věra Čáslavská a režisér Miloš Forman. Dále ho získaly herečka Iva Janžurová a bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová.
Všichni čtyři ocenění už mají medaili Za zásluhy. Forman a Čáslavská ji obdrželi v roce 1995 od prezidenta Václava Havla. Illnerová pak v roce 2005 od Václava Klause, stejně jako Janžurová o rok později.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, dnes večer Pavel udělil in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, československému diplomatovi Vladimíru Vochočovi, disidentovi a prvnímu polistopadovému ministru zahraničí Jiřímu Dienstbierovi nebo historikovi, disidentovi a diplomatovi Jaroslavu Šedivému. Celkem letos toto vyznamenání propůjčil sedmi lidem, loni ocenil tři osobnosti.
In memoriam Řád TGM dnes získala také někdejší senátorka, předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Dále pak Pavel ocenil sociální pracovnici a lidskoprávní aktivistku Elenu Gorolovou, která se podle Hradu zásadně zasloužila o odškodnění žen, které byly protiprávně sterilizovány. Sedmou oceněnou druhým nejvyšším vyznamenáním je Milena Grenfell-Bainesová, jedna z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem, která se podle Hradu zasloužila o šíření jeho odkazu zejména mezi mladými lidmi.
Sedminásobná olympijská vítězka Čáslavská byla podle Hradu výraznou osobností československého olympijského hnutí a odvážnou obhájkyní svobody a úcty k člověku. Oceněna dnes byla za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění a za významné proslavení vlasti v zahraničí vyznamenání obdržel Forman, dvojnásobný držitel Oscara za nejlepší režii, jehož dílem podle Hradu prostupuje zápas jednotlivce o svobodu a důstojnost tváří v tvář autoritě a moci.
Vyznamenání pro padlé vojáky
Medaili Za hrdinství udělil Pavel pěti lidem, loni jich bylo osm. In memoriam ocenil za hrdinství v boji tři vojáky. Vyznamenal také pracovníka městského úřadu v Chřibské Libora Cicvárka, který letos v lednu přišel o život při ozbrojeném útoku, při němž podle Hradu navzdory vlastnímu zranění s mimořádnou odvahou zachraňoval a chránil druhé. Oceněn byl za hrdinství při záchraně lidských životů.
Za hrdinství v boji byli oceněni Milan Štěrba, Robert Vyroubal a Adrian Werner, kteří zahynuli při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu. Štěrba zemřel při útoku sebevraha v roce 2008, Vyroubal po nájezdu vozidla na improvizovaný nástražný systém v roce 2011. Werner podlehl následkům střelného poranění z července 2011, zemřel v Česku v říjnu stejného roku.
Posledním z pěti letošních oceněných medailí Za hrdinství je Vladimír Dvořák, jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání, který se podle Hradu po vzoru svého otce jako skaut zapojil do protinacistického odboje a s nasazením života vykonával spojovací službu. Vyznamenán byl za hrdinství v boji.
Medaile pro sportovce, herce i podnikatele
Režisér Jan Hřebejk, cyklista a šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek nebo spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková obdrželi z rukou prezidenta medaili Za zásluhy. Hlava státu vyznamenala také například operního pěvce Adama Plachetku a in memoriam zakladatelku centra pro dětské oběti násilí LOCIKA Petru Wünschovou. Celkem Pavel udělil 35 medailí Za zásluhy, o tři více než loni.
V oblasti umění Pavel ocenil vedle Hřebejka či Tučkové rovněž ilustrátora, hudebníka a pokračovatele výtvarného odkazu Rychlých šípů Marko Čermáka a dramatika, divadelního režiséra a spoluzakladatele Činoherního klubu Ladislava Smočka.
Ze sportovních osobností vyznamenání vedle Ježka obdržela sportovní střelkyně Kateřina Emmons a první československá profesionální fotbalistka působící v zahraničí a celoživotní průkopnice ženského fotbalu Jaroslava Rinnerová.
Mezi dalšími oceněnými jsou podnikatel a inovátor Tomáš Karpíšek, který podle Hradu vybudoval síť osobitých restaurací a podstatně přispěl k rozvoji a kultivaci současné české gastronomie, či Lenka Šťastná, zakladatelka platformy Business & Professional Women v České republice a konference Equal Pay Day a podle Hradu neúnavné zastánkyně důstojného postavení žen ve společnosti.
Vyznamenán byl i tvůrce a ředitel aplikace Záchranka Filip Maleňák. Dále Pavel ocenění udělil vědci v oblasti umělé inteligence Tomáši Mikolovovi a průkopnici systematické výuky umělé inteligence a odbornici na její využití v biomedicíně Olze Štěpánkové.
Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.