Pavel, Babiš i Okamura se sešli na Vítkově. Připomněli si výročí vzniku Československa
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- Nejvyšší státní představitelé si připoměli výročí vzniku Československa.
- Na Vítkově při slavnostním ceremoniálu položili věnce.
- Účastnili se také zástupci církve či váleční veteráni.
Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) a další státní představitelé si dnes připomněli u Národního památníku na pražském Vítkově 108. výročí vzniku Československa. Položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Pietního aktu se zúčastnili zástupci církve, armády nebo váleční veteráni, doprovodil ho přelet armádních letadel a vrtulníků.
Ceremoniál zahájila státní hymna, vojáci následně na čestný dvůr památníku za zvuků husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci přinesli historické armádní prapory. Po položení věnců drželi přítomní na památku padlých vojáků minutu ticha, zazněla Večerka a čestná salva. Na závěr piety vojáci odkráčeli slavnostním pochodem a nad památníkem prolétly armádní letadla a vrtulníky.
U hrobu Neznámého vojína položili věnce Pavel, Babiš, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nebo ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Pietního aktu se zúčastnili také předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) či končící pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Akce ke 108. výročí založení republiky se dnes konají i na dalších místech v Česku, například v Lánech na Kladensku, Plzni, Ostravě, Hradci Králové či ve Znojmě. V 11:00 prezident Pavel jmenuje nové generály a večer na Pražském hradě předá státní vyznamenání. Letos vyznamenání obdrží 51 lidí, o tři více než loni.
Památník na Vítkově vznikl v letech 1929 až 1938 k poctě československých legionářů. Po roce 1948 sloužil k propagaci komunistického režimu, byli v něm pohřbíváni významní představitelé Komunistické strany Československa. Po pádu komunismu v roce 1989 byly ostatky představitelů bývalého režimu z památníku odvezeny.
Od roku 2000 byl Památník spravován Národním muzeem, od června 2024 je v majetku ministerstva obrany a spravován Vojenským historickým ústavem Praha.