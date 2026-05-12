Razie v Ústřední vojenské nemocnici. Policie zadržela 11 lidí včetně primáře
- Policisté z NCOZ zadrželi při rozsáhlé razii v Ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech celkem 11 lidí.
Skupina je podezřelá z korupce, podvodů a padělání lékařských zpráv či znaleckých posudků za účelem maření spravedlnosti.
Na zásahu se podílela i Vojenská policie a podle dostupných informací skončil v poutech také jeden z nemocničních primářů.
Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Na webu to dnes uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.
Na policejní akci upozornil web Odkryto.cz, podle nějž centrála zasahovala ve spolupráci s Vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jednoho z primářů. "V rámci těchto úkonů bylo zadrženo celkem 11 osob. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudou v této fázi poskytovány další informace," napsal státní zástupce. Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová sdělila, že stanovisko poskytne později.
Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN. "Má jít o psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání," řekl serveru zdroj z okolí nemocnice.
Vězení až 10 let
Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu - tedy nejméně deseti milionů korun - hrozí až desetileté vězení, stejně tak za podvod s takto vysokou škodou. Za vystavení nepravdivého lékařského posudku se značnou, tedy alespoň milionovou škodou, mohou soudy ukládat až pětileté odnětí svobody, rovněž i za zištně vystavený lživý znalecký posudek. Stejně vysoký trest hrozí za požádání o úplatek, za poskytnutí úplatku pak až dva roky za mřížemi.
ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví - spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.