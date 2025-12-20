ŘSD zahájilo soutěž na dodavatele další části D6. Osmikilometrový úsek má být hotový v roce 2028
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby dálnice D6 v úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata. Úsek, který je posledním mezi Prahou a lázeňským městem, má být dlouhý osm kilometrů a předpokládaná hodnota je 4,3 miliardy korun. Na síti X o tom dnes informoval ředitel ŘSD Radek Mátl.
"Na stavbu probíhá inženýrská činnost pro povolení stavby a majetkoprávní příprava," uvedl Mátl. Zhruba třetina stavby bude plnohodnotná dálnice s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu, dvě třetiny stavby budou rozšířením silnice I/6 při napojení dálnice na průtah Karlovými Vary. Podle předpokladů ŘSD by stavba měla být zahájená v roce 2026 a dokončena v roce 2028.
Délka novostavby D6 činí 2532 m a celková délka úpravy je 8022 m. Stavba navazuje u Pražského mostu (most přes Ohři) na již zprovozněný úsek průtahu silnice I/6 Karlovými Vary a je řešena většinou rozšířením zpevněné krajnice.
Připojení na silniční síť bude třemi mimoúrovňovými křižovatkami - křižovatkou v Drahovicích u Mattoniho nábřeží a u Staré Kysibelské a napojením u Olšových Vrat. Všechny ostatní přímé sjezdy a odbočení ze silnice I/6 budou zrušeny.
V letošním roce už začala na dálnici D6 stavba 7,9 kilometru dlouhého úseku Knínice – Bošov v Karlovarském kraji za 2,34 miliardy korun a stavba úseku Žalmanov - Knínice, dlouhého 6,95 kilometru, který má stát 2,16 miliardy korun. Naopak dokončeny byly letos obchvaty Hořesedel a Hořoviček. Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. V přípravě je kromě úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata i navazující úsek Olšová Vrata - Žalmanov.