Předplatné

Schillerová v rozpočtu postrádá už 80 miliard. Nově jí chybí na ministerstvech práce a zemědělství

Alena Schillerová na ustavující schůzi Sněmovny.

Alena Schillerová na ustavující schůzi Sněmovny. Zdroj: Zbyněk Pecák

ČTK
Diskuze (0)

V návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí podle místopředsedkyně ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové vedle 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu také asi 32 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a sedm miliard korun na spolufinancování zemědělství. Novinářům to řekla po pátečním jednání o rozpočtech resortů, které by mělo ANO v nové vládě vést. 

Zopakovala výzvu končící vládě Petra Fialy (ODS), aby rozpočet poslala Sněmovně. Soudí, že téměř 80 miliard korun, které jejímu uskupení v návrhu chybí, nebude posledních - potom, co bude mít ANO možnost dokument prostudovat.

Vedle už medializovaných peněz na dopravní infrastrukturu se podle Schillerové ukázalo, že rozpočet nepočítá s výdaji na některé sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti či osob se zdravotním postižením a kofinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unií v zemědělství. „To je ten pravý důvod, proč na rozpočtu (ministr financí Zbyněk) Stanjura (ODS) sedí,“ uvedla s tím, že rozpočet obsahuje podseknuté výdaje a jiné věci naopak nadhodnocuje.

Stanjura ve čtvrtek oznámil, že chce, aby nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Vnímá to jako podmínku pro opětovné poslání návrhu rozpočtu do Sněmovny, bude o tom jednat s kolegy z končící vlády.

Končící vláda by se měla k rozhodnutí, zda rozpočet do nově ustavené Sněmovny poslat, vrátit na jednání příští středu. Státní rozpočet navrhla se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale ve čtvrtek upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.

Nová koalice tlačí na končící vládu, aby rozpočet opakovaně předložila. Kabinet návrh poslal Sněmovně na konci září, vzhledem k volbám se jím ale noví poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou. Představitelé ANO uvedli, že chtějí schválit připravené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek. Následně by upravili jeho vnitřní strukturu.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů