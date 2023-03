Rakušan: Seznam rušených poštovních poboček se může měnit | e15.cz

Zánik tří stovek poštovních poboček ve větších městech vyvolává tvrdý odpor starostů. Je oficiální seznam zveřejněný v pátek ráno neměnný?

Ministerstvo vnitra žádné pobočky neruší, ani nevytvořilo onen seznam. Je to záležitost České pošty, jejíž týmy budou se samosprávami komunikovat. Pokud si starosta daného města nebo městské části bude myslet, že je lepší zrušit jinou než poštou vybranou pobočku, lze o tom jednat. Může dojít k výměně kus za kus. Další možností je dohoda na vytvoření obslužného místa Pošta Partners.

Počet poboček, které k začátku července skončí, je daný Českým telekomunikačním úřadem. Nelze ho snížit?

O zeštíhlení počtu stávajících 3200 poboček na 2900 je rozhodnuto. Česko bude mít i nadále nejhustší sít poštovních poboček na obyvatele v Evropské unii. Česká pošta běží závod o život, je to dědictví minimálně dvou posledních vlád. Teprve naše vláda má odvahu s tím něco dělat. Cílem celého procesu je, aby dostupnost poštovních služeb hlavně na venkově byla zachována. Rušení poboček vychází z jednoduché filozofie: v obci či malém městě s jednou pobočkou se pošta neruší.

Dočasný šéf státního podniku Miroslav Štěpán si stěžuje, že vedení pošty v minulých letech politická reprezentace nenaslouchala. Proč stát své firmě i letos a v příštím roce zadává ztrátové služby?

To teprve musíme redefinovat v nové legislativě. Bude se týkat jak licenčních podmínek a požadavků státu, tak financování České pošty. Balík lex pošta předložíme do poloviny letošního roku, bude podstatou transformace podniku v moderní firmu. To v současné debatě zaniká. Zrušení tří stovek poboček je na místní úrovni nepříjemné, ale rozhodně to neznamená, že jsou poštovní služby někde nedostupné. Takové situace by nastala, pokud bychom s poštou nic nedělali – jako minulé vlády. Chceme změnit kvalitu služeb, které je třeba nově nadefinovat. To je ona transformace.

Opoziční ANO vám vytýká otálení, vy naopak obviňujete minulou vládu Andreje Babiše z nečinnosti. Z jakého důvodu předložíte návrhy legislativních změn až letos?

Do léta loňského roku měla vláda svázané ruce, protože až tehdy Evropská unie schválila poskytnutí šesti miliard korun České poště jako úhradu za takzvanou univerzální službu, tedy za služby, které zajišťuje podle zákona. Do té doby se o žádných změnách nedalo diskutovat. Hned v září pak koaliční rada schválila základní obrysy transformace pošty a letos v únoru vláda upřesněný koncept projednala. Zpoždění ze strany současné vlády nevidím.

Jaké služby by měla pošta napříště poskytovat?

V regionech musí zajišťovat modernější služby, a to i pro lidi, kteří neumějí obsluhovat digitální nástroje. Bude to vyřizování nejrůznějších dávek nebo podpor. Pošta by také mohla pomáhat samosprávám s cloudovými řešeními. Debatovat o novém zadání pro poštu budeme s ministerstvem práce a sociálních věcí nebo s nově vzniklou Digitální a informační agenturou, která zahajuje činnost od dubna. Pošta se nesmí stát historickým reliktem, ale podobně jako německá, dánská nebo britská institucí s moderními službami pro veřejnost.