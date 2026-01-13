SPD jasně podpoří vládu, řekl Okamura po jednání k muniční iniciativě
- SPD podpoří vládu, řekl Okamura po jednání k muniční iniciativě.
- Hnutí usiluje o zrušení iniciativy.
- Babiš projekt nezrušil, ale slíbil, že Česko ho nebude financovat ani dodávat zbraně.
Klub hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) jasně podpoří vládu při hlasování o důvěře, řekl novinářům předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Poslanci hnutí se o svém postoji k důvěře vládě chtěli rozhodnout až po dnešním vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) k muničním iniciativě na klubu SPD. Šéf poslanců SPD Radim Fiala ocenil, že Babiš na jednání dorazil, poslanci SPD podle něj ale ještě o definitivním postoji interně nehlasovali.
„Je pro nás důležité, že se poslanci mohli pana premiéra ptát, on jim odpovídal,“ řekl Fiala. Muniční iniciativu podle něj bude koalice dál řešit, bude trvat na transparentnosti, možná nařídí audity. „Takže muniční iniciativu nepovažujeme za uzavřenou,“ uvedl. Poslanec SPD Tomáš Doležal novinářům řekl, že jednání s Babišem bylo velice zajímavé. „Jako klub budeme všichni pro vyslovení důvěry, domluvili jsme se,“ uvedl.
Babiš oznámil pokračování muniční iniciativy před týdnem. Česko bude zajišťování munice dál koordinovat, nebude ho ale financovat ze svého rozpočtu. Fiala řekl, že podle SPD konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení. SPD k vládní většině 108 hlasů s ANO a Motoristy přispívá 15 poslanci.
Místopředseda SPD Fiala dodal, že u muniční iniciativy je v koalici stále trochu rozpor. „Povedlo se nám to, že ČR nebude dávat do iniciativy žádné peníze, i to, že ČR nebude posílat žádné zbraně armády na Ukrajinu,“ řekl. I administrativní role ČR u iniciativy ale SPD vadí. Kvůli pokračování iniciativy v posledních dnech zpochybnil své hlasování pro důvěru kabinetu například poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Babiš sliboval ukončení projektu
Babiš před volbami také sliboval ukončení projektu. Před týdnem ale oznámil, že se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že iniciativa se rušit nebude. I tento týden však projekt hodnotil jako netransparentní, bývalá vláda Petra Fialy (ODS) o podrobnostech podle něj mlžila. Bývalý premiér Fiala poté kritizoval Babiše za zveřejňování podrobností o iniciativě, mohou podle něj ohrozit zúčastněné lidi i firmy.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů.