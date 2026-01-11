Babiš zastavil gigafactory v Dolní Lutyni. Chce jinou investici
- Premiér Andrej Babiš oznámil, že gigafactory na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku nevznikne.
- Argumentuje nesouhlasem místních obyvatel.
- Uvedl to v příspěvku na sociální síti.
„Žádná gigafactory tam nikdy nebude," prohlásil Babiš. Na pozemcích o rozloze 278 hektarů chce připravit jinou investici, s níž budou místní obyvatelé souhlasit.
Bývalá vláda loni v říjnu schválila převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v hodnotě 200 miliard korun, kde by mělo vzniknout 7 tisíc pracovních míst. Nejmenovaný investor do gigafactory loni na jaře kvůli zpomalení trhu své rozhodnutí o příchodu do Česka ale odložil.
Proaktivní projektová příprava v praxi zahrnuje komplexní majetkoprávní scelení pozemků, dále dokončení změn územně plánovací dokumentace a přípravu kompletní projektové dokumentace včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Výsledkem měla být podle ministerstva průmyslu a obchodu lokalita připravená pro okamžitou aktivaci z hlediska vstupu investora a zahájení stavby.
Místní obyvatelé se ale obávají negativních dopadů na komunitu a přírodu, vadí jim znehodnocení zemědělské půdy. V referendu velká většina hlasujících zavázala vedení Dolní Lutyně, aby projektu bránilo.
Jednání se Slovenskem
Premiér v nedělním příspěvku dále uvedl, že ministři jeho vlády mají za úkol navštívit své slovenské protějšky do začátku března tak, aby 2. března informovali kabinet o tom, co dojednali. Jako příklad uvedl projekt státem podporované výstavby nájemních bytů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se má 17. února na Slovensku zúčastnit příslušného semináře. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má podle Babiše 33 míst, kde lze stavět tisíc bytů.
Koncem března se mají sejít vlády obou zemí „někde na Moravě" kvůli uzavření memoranda o spolupráci mimo jiné v energetice, uvedl Babiš. Toto pondělí se má premiér také setkat s generálním ředitelem společnosti OKD Romanem Sikorou, který vede společnost v době transformace těžby a plánovaného konce těžby černého uhlí.
Babiš dále zopakoval, že Česko nepošle vojáky na Ukrajinu a nebude financovat její vyzbrojování. Připomněl i svůj vánoční telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, s nímž mluvil mimo jiné o ruské agresi proti Ukrajině. „Mír na Ukrajině nebude bez Donalda Trumpa a bez Spojených států," řekl.