SPD váhá s podporou vlády, čeká na Babišovo vysvětlení muniční iniciativy
- SPD se rozhodne o podpoře vlády až po vystoupení premiéra Andreje Babiše, který má obhajovat pokračování české role v muniční iniciativě pro Ukrajinu.
- Hnutí dál usiluje o zrušení iniciativy.
- Babiš projekt nezrušil, ale slíbil, že Česko ho nebude financovat ani dodávat zbraně.
Koaliční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se o podpoře vlády s ANO a Motoristy rozhodne po dnešním vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) na jejím klubu. Babiš tam má dorazit vysvětlovat, proč bude pokračovat koordinační role České republiky v muniční iniciativě ve prospěch Ukrajiny. SPD chce až do konce bojovat za konec iniciativy, řekl před dnešním zasedáním poslanců novinářům předseda klubu SPD Radim Fiala.
Babiš oznámil pokračování muniční iniciativy před týdnem. Česko bude zajišťování munice dál koordinovat, nebude ho ale financovat ze svého rozpočtu. Fiala dnes řekl, že podle SPD konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení. Postoj hnutí bude záležet na vystoupení premiéra. „Potom budeme chytřejší. Bojujeme až do konce za zrušení iniciativy,“ uvedl Fiala. SPD k vládní většině 108 hlasů s ANO a Motoristy přispívá 15 poslanci.
Místopředseda SPD Fiala dodal, že u muniční iniciativy je v koalici stále trochu rozpor. „Povedlo se nám to, že ČR nebude dávat do iniciativy žádné peníze, i to, že ČR nebude posílat žádné zbraně armády na Ukrajinu,“ řekl. I administrativní role ČR u iniciativy ale SPD vadí. Kvůli pokračování iniciativy v posledních dnech zpochybnil své hlasování pro důvěru kabinetu například poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Babiš sliboval ukončení projektu
Babiš před volbami také sliboval ukončení projektu. Před týdnem ale oznámil, že se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že iniciativa se rušit nebude. I tento týden však projekt hodnotil jako netransparentní, bývalá vláda Petra Fialy (ODS) o podrobnostech podle něj mlžila. Bývalý premiér Fiala poté kritizoval Babiše za zveřejňování podrobností o iniciativě, mohou podle něj ohrozit zúčastněné lidi i firmy.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů.