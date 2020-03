Petříček: Repatriace vyjdou na více než sto milionů | E15.cz

Uzavřené hranice a rušení mezinárodních letů v důsledku koronavirové krize uvěznilo v zahraničí tisíce Čechů. Ministerstvo zahraničí proto už více než týden organizuje repatriace, tedy dopravu turistů, studentů a dalších lidí zpět do vlasti, a to i z velmi vzdálených destinací. Celkově vláda na repatriace vyčlenila více než sto milionů korun.

„Odhadujeme, že se dostaneme do částky kolem 80 až 100 milionů korun,“ řekl deníku E15 ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministerstvo k repatriacím využívá jak armádní letouny, tak především mimořádné komerční lety.

Nejčastěji spolupracuje rezort se společností Smartwings, a to i v případě zámořských letů, Čechy z Vietnamu dostala domů zase tamní aerolinka Bamboo Airways, která měla na jaře spustit pravidelnou linku do Prahy. Za jednotlivé lety ze vzdálených destinací platí ministerstvo kolem šesti až osmi milionů korun. Dopravní lety navíc stát využívá k přepravě zdravotnického materiálu.

Sami repatriovaní Češi za let platit nic nemusejí. „Je to mimořádná situace a je potřeba k tomu takto přistupovat. V minulosti se repatriace dělaly z jedné země, například v důsledku přírodní katastrofy, tak tam bylo možné se dohodnout na spoluúčasti,“ uvedl Petříček. „Ale v tuto chvíli a vzhledem k rozsahu nákazy je naše povinnost dostat všechny domů,“ dodal šéf diplomacie. Petříček nicméně vyzývá cestovatele, aby k návratu využili co nejvíce běžných linek, repatriace je podle něj poslední variantou.

Celkem stát pomohl domů už zhruba 4100 lidem, další lety a svozy autobusy se ještě chystají. V zahraničí je podle ministra více než deset tisíc Čechů, kteří se snaží dostat domů. V posledních dnech přiletěly letadla z Hondurasu, Filipín, Peru nebo Thajska. Letadla také vyzvedly Čechy z Kanady a Dominikánské republiky, chystá se repatriační let z amerického Chicaga. Pro Čechy v Pobaltí zase letěl vojenský speciál. Kromě toho autobusy ministerstva, hasičů a komerčních dopravců svážejí české občany z evropských metropolí, především z velkých letišť.

Státy mezi sebou spolupracují a prázdná místa v letadlech nabízejí dalším Evropanům. Češi například minulý týden z Vietnamu přivezli 82 unijních občanů. Němci, Poláci či Maďaři zase přivezli Čechy z Izraele, Jordánska, Srí Lanky, Bali nebo Saúdské Arábie. Slovenský speciál dopravil zhruba 25 Čechů z USA. „Naše spolupráce s ostatními členskými státy EU funguje skvěle. Využívat ji chceme i nadále, zvlášť u vzdálenějších destinací jako Nový Zéland,“ řekl Petříček.

S repatriacemi chce nově pomoci i Evropská unie. Evropská komise v pondělí navrhla pro návraty občanů a společný nákup zdravotnického materiálu uvolnit 75 milionů eur (přes dvě miliardy korun). „Návrat občanů je naší prioritou. Děláme vše, abychom jim umožnili shledání s rodinami nejdříve, jak to bude možné,“ uvedl komisař pro krizové řízení Janez Lenarčić, podle kterého je plánováno v nejbližší dnech až 80 společně organizovaných letů.