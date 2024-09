Jedna z největších staveb, která se v Praze v současnosti buduje, nabírá konkrétní obrysy. Pražané mohou z Podolí i Smíchova sledovat, jak se postupně rodí nový betonový Dvorecký most, který propojí čtvrtou a pátou městskou část. Dělníci k rozestavěnému mostu v posledních týdnech přiváželi masivní ocelové konstrukce, které budou sloužit k betonáži části stavby klenoucí se nad řekou. Most pro tramvaje, chodce a cyklisty by se měl otevřít na přelomu příštího a přespříštího roku, původně měl být dokončen už letos.