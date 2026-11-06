Tma ve Sněmovně. Výpadek proudu v Praze ochromil poslance, fungovalo jen nouzové světlo
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- Jednání Poslanecké sněmovny muselo být dopoledne na více než hodinu přerušeno kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny.
V budově fungovalo pouze nouzové osvětlení a poslanecké systémy byly zcela mimo provoz, což zákonodárcům znemožnilo pokračovat v rozpravě i hlasování o programu schůze.
Incident otevřel debatu o energetické bezpečnosti dolní komory poté, co předseda Sněmovny Tomio Okamura přiznal, že záložní zdroje zvládnou napájet pouze nouzová světla.
Sněmovna obnovila dnes v 10:45 po rozsáhlejším přerušení dodávky elektřiny jednání. Výpadek trval zhruba půl hodiny. Pak se další zhruba půlhodinu zprovozňovaly sněmovní systémy. Porucha se kvůli problémům na rozvodnách dotkla i dalších částí Prahy na levém břehu Vltavy.
Výpadek dodávek elektřiny postihl malostranské sídlo dolní parlamentní komory ve Sněmovní ulici kolem 09:35. V budově fungovalo jen nouzové osvětlení, ostatní zařízení závislá na elektřině byla mimo provoz. Poslanci tak nemohli diskutovat ani hlasovat a opouštěli jednací sál. Někteří diskutovali v kuloárech, další odcházeli do svých kanceláří. Dodávky elektřiny byly obnoveny zhruba v 10:10.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že nejdříve vyhlásil pětiminutovou přestávku, aby technici mohli zjistit příčinu výpadku. Když se ukázalo, že přerušení dodávek elektřiny se netýká jen Sněmovny, prodloužil ji do 10:30. Další prodloužení pauzy o čtvrt hodiny oznámil od mikrofonu v jednacím sálu předsedající Patrik Nacher (ANO), jenž uvedl, že se sněmovní systémy postupně zprovozňují. Od 10:45 poslanci pokračovali v jednání.
Poslanci přerušili jednání v době, kdy probírali změny programu schůze. Na výpadek po obnovení dodávek reagovala předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová, která neúspěšně navrhovala přednostní projednání revize krizových plánů a o připravenosti Sněmovny na krizové situace. Okamura předtím novinářům řekl, že záložní zdroje jsou ve Sněmovně schopny napájet jen nouzové osvětlení.