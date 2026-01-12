Turek bude vládním zmocněncem, podle Babiše jde o dočasné řešení
- Filip Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, prezident ho ale nechce jmenovat ministrem; Babiš mluví o dočasném řešení.
- Vláda zrušila zmocněnce pro mezinárodní klima, MŽP dál dočasně povede Petr Macinka.
- Právníci varují před obcházením ústavy, vláda spor s prezidentem nechce vyhrocovat.
Vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal se stal poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel nechce jmenovat ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům po dnešním jednání vlády řekl, že jde o dočasné řešení. Současně vláda zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu, dodal. Úřad bude nadále vést předseda Motoristů pověřený dočasným řízením ministerstva životního prostředí Petr Macinka. Babiš se podle svých slov věcí nechce dál zabývat, vláda podle něj funguje a koaliční střet nelze očekávat.
Turek v pondělí ráno uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také vést ministerstvo. Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, shodli se právníci. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. „Toto není ústavní řešení, to je technické řešení. K ústavnímu řešení budeme potřebovat pana prezidenta,“ uvedl Macinka s tím, že prezident podle něj porušuje ústavu. Ministerstvo bude dál řídit s týmem náměstků a slovo bude mít podle Macinky i nový zmocněnec.
Turek bude koordinátorem klimatické politiky
Kancelář na ministerstvu zdědí podle Macinky Turek po exministru Petru Hladíkovi (KDU-ČSL). Turek bude koordinovat klimatickou politiku mezi resorty, věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami, zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a zastupovat bude Českou republiku na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních, uvedl Macinka. Krok podle něj povede k jeho určitému odbřemenění, současně Macinka vede také ministerstvo zahraničí.
„Chceme důvěru vlády a v televizi nechceme slyšet jméno Turek,“ uvedl premiér na dotaz ohledně dalších kroků ve sporu s prezidentem. Turka nominoval podle svých slov na základě koaliční smlouvy a nechce se zabývat pouze jeho kauzou. Dopis, ve kterém mu prezident osvětlil své důvody pro nejmenování Turka do ministerské funkce, odmítl komentovat s tím, že střet koaličních stran se nekoná a vláda je funkční.
„Určitě pan Turek bude pracovat na MŽP a bude tam mít velkou výzvu,“ uvedl s tím, že se bude zabývat například emisními povolenkami. Macinka je podle něj plnohodnotný ministr a má jen jedno auto, čímž vláda šetří. „Kauzu Turek už chci mít z krku, ať se připraví na to, že v Evropě budeme další státy přesvědčovat, jak zachránit Evropu. Už to řešit nebudu,“ uvedl.
„Nebudeme prozrazovat další kroky, je to politická záležitost mezi prezidentem a Motoristy,“ doplnil Macinka s tím, že Motoristé na Turkově nominaci dál trvají a oceňují premiérovu loajalitu.