Uprchlíci odvedli státu v prvním pololetí 15 miliard. Výrazně převýšili pomoc státu
Ukrajinští uprchlíci letos v prvním pololetí odvedli na daních a odvodech 15 miliard korun, zatímco státní výdaje na humanitární dávky, ubytování či zdravotní péči dosáhly 7,6 miliardy. Podle ministerstva práce tak příjmy od lidí s dočasnou ochranou už několik čtvrtletí převyšují náklady na jejich podporu, tentokrát dokonce o polovinu. V Česku nyní pracuje zhruba 169 tisíc Ukrajinců.
Ministerstvo už dřív uvedlo, že jsou data modelovaná a dopočítávají se. Výdaje putují do humanitární dávky, zdravotnictví, školství, pomoci do zahraničí či ubytování a příjmy státu jsou z odvodů na pojistné, DPH a spotřební daně i daně z příjmů, sdělilo dřív tiskové oddělení.
Podle údajů resortu stát poskytl uprchlíkům letos od ledna do konce března pomoc za 3,8 miliardy korun. Stejnou sumu vydal i ve druhém čtvrtletí. Za první půlrok to tedy bylo 7,6 miliardy korun. Získaná částka činila v prvním kvartále 7,4 miliardy korun a ve druhém 7,6 miliardy, tedy dohromady 15 miliard korun za první letošní pololetí.
Loni stát získal od uprchlíků 24,8 miliardy korun, poskytl jim pomoc za 15,5 miliardy korun. V roce 2023 výdaje činily 22 miliard korun a příjmy 19,4 miliardy korun. V prvním roce války podle dřívějších informací do pomoci putovalo 25 miliard korun a stát získal 12,6 miliardy korun. Z údajů vyplývá, že uprchlíci tak od roku 2022 zaplatili státu o 1,7 miliardy korun víc, než v podpoře získali. Podle Jurečky příjmy státu od uprchlíků převyšují poskytovanou pomoc od třetího kvartálu 2023.
Úřady práce vyplatily letos v červnu téměř 46 tisíc humanitárních dávek, které mohou získat uprchlické domácnosti s příjmem pod jejich životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Před rokem to bylo více než 49 tisíc vyplacených podpor. Výdaje za prvních šest měsíců teď činily 4,7 miliardy korun, loni o miliardu méně. Důvodem je zvýšení podpory zranitelným, tedy dětem, seniorům či postiženým.
Česká ekonomika uprchlíky potřebuje
„Uprchlíci mají specifickou podporu a nejsou v českém systému dávek. Vidíme v datech, že mají podporu na hlavu nižší," uvedl Jurečka. Podle něj pracuje v Česku teď 169 tisíc uprchlíků. Podle statistiky ministerstva vnitra mělo k půlnoci z 21. na 22. září dočasnou ochranu v Česku téměř 394 tisíc lidí z Ukrajiny. Z nich bylo asi 93 tisíc dětí a mladých do 18 let a téměř 18 tisíc osob nad 65 let.
Někteří opoziční či mimoparlamentní politici poskytovanou pomoc kritizují. Hnutí SPD ve svém volebním programu píše, že pobyt uprchlíků zreviduje. „Kdyby ti lidé ze dne na den odešli, tak velká část ekonomiky má velký problém. Průmysl, služby, zemědělství. Politici, kteří volají po poslání lidí zpátky na Ukrajinu, tak mluví o ohrožení ekonomického rozvoje a blahobytu občanů ČR," reagoval Jurečka. Na poskytování dočasné ochrany se dohodly státy Evropské unie.