Ursula von der Leyenová a evropští lídři se zúčastní pondělního jednání Trump - Zelenský

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová Zdroj: profimedia.cz

ČTK
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a lídři několika evropských zemí oznámili, že se zúčastní pondělního jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Kyjev naléhá na to, aby Evropa byla součástí možných budoucích mírových dohod s Ruskem, které Ukrajinu před více než třemi lety vojensky napadlo.

"Na žádost prezidenta Zelenského se zítra (v pondělí) zúčastním setkání s prezidentem Trumpem a dalšími evropskými lídry v Bílém domě," napsala von der Leyenová na síti X. "Dnes odpoledne přivítám Zelenského v Bruselu. Společně se zúčastníme videokonference koalice ochotných," dodala.

Následně svou účast na pondělním jednání v Bílém domě podle agentur potvrdili také německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová a finský prezident Alexander Stubb.

O pozvání evropských lídrů na jednání do Washingtonu již v sobotu s odvoláním na dva anonymní evropské zdroje informoval americký list The New York Times (NYT).

Za Českou republiku se jednání ve Washingtonu nikdo nezúčastní, řekl vedoucí oddělení komunikace předsedy vlády Jakub Tomek. "S účastníky schůzky koordinujeme naše pozice v rámci koalice ochotných," dodal.

Koalice ochotných je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Součástí koalice vedené Francií a Británií je také Česko. Ukrajina se s pomocí západních států brání ruské vojenské invazi od února 2022.

Schůzka prezidentů USA a Ukrajiny ve Washingtonu byla oznámena poté, co se Trump v pátek sešel na Aljašce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jednání nepřineslo žádné viditelné výsledky, Trump ale po jednání upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině. Uvedl také, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní. Někteří evropští lídři zároveň uvedli, že vítají ochotu USA přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu jako součásti budoucí mírové dohody.

