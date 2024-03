Samosprávy mají aktuálně v bankách uložených 480 miliard. Radnice a regiony jsou tak v nejlepší finanční kondici za posledních třicet let. Peníze ale kvůli zdlouhavé přípravě investičních projektů čekají nečinně na účtech a úročení je nízké. Ministr financí chce starostům a hejtmanům nabídnout lepší úrokové podmínky. „Jde o to, zda by peníze, které leží ladem, nemohl používat stát za solidní úrok. Tedy tak, abychom snížili celkové náklady na státní dluh,“ vysvětluje svůj záměr Zbyněk Stanjura (ODS).