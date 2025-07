Ústavní soud potvrdil konsolidační balíček. Návrh senátorů na zrušení přílepků zamítl

Námitky o přílepcích se týkaly novely o dani z hazardních her, zákona o pozemních komunikacích a zákona o účetnictví a dalších souvisejících zákonů.

„S pozměňovacím návrhem, týkajícím se zákona o pozemních komunikacích, se poslankyně a poslanci mohli seznámit ještě před druhým čtením, přičemž celkový časový prostor na pochopení jeho obsahu a na projednání v Poslanecké sněmovně a na případnou odbornou diskusi zde byl více jak měsíc. Ačkoliv byly do původního návrhu zahrnuty poměrně obsáhlé změny, komplexní pozměňovací návrh podle Ústavního soudu nelze považovat za přílepek,“ uvedl soudce zpravodaj Jan Svatoň.

Podobně nelze za přílepky označit ani další kritizované novely, ÚS u nich neshledal svévolné porušování či účelové obcházení jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

U změn v předpisech o pozemních komunikacích, účetnictví, auditorech či podnikání na kapitálovém trhu senátorům vadilo, že se staly součástí konsolidačního balíčku až díky komplexnímu pozměňovacímu návrhu ve Sněmovně. Senátoři namítali, že uvedené změny vůbec nenavrhla vláda a až do druhého sněmovního čtení k nim nebyl vedený legislativní proces. Považují je za nepřijatelné legislativní přílepky bez vazby na obsah a účel balíčku, ke kterým se nemohla vyjádřit připomínková místa ani Legislativní rada vlády.

Daně z hazardu samosprávu neomezují

Soud se zabýval také tím, zda novela zákona o dani z hazardních her porušuje právo obcí na samosprávu. „Dospěl k závěru, že změna v rozpočtovém určení daní z hazardních her do samotné podstaty práva obcí na samosprávu nezasáhla. Skutečnost, že došlo k výpadku v dílčím příjmu obcí v případě hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu a hazardních her provozovaných bez potřebného základního povolení nebo ohlášení, nevypovídá nic o reálných dopadech na celkové hospodaření obcí a na výkon jejich práva na územní samosprávu,“ dodal Svatoň.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvítal, že Ústavní soud potvrdil správnost postupu při schvalování zákona. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) doplnil, že vláda byla přesvědčena, že parlament může do rozdělení příjmů z hazardu zasáhnout. „Rozdělení těchto příjmů z hazardu je suverénní rozhodnutí parlamentu, není žádné ústavní právo obcí na tyto příjmy,“ řekl novinářům před jednáním vlády.

Balíček k ozdravení veřejných financí prosadil kabinet loni. Sada opatření zahrnovala například omezení slev na dani z příjmu fyzických osob, zvýšení povinných odvodů živnostníkům, zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob, ale také znovuzavedení povinného nemocenského pojištění. Balíček měnil rovněž sazby daně z přidané hodnoty (DPH).