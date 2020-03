Vláda prodloužila omezení volného pohybu až do Velikonoc. Zavřené zůstanou obchody i restaurace | E15.cz

Kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna omezení volného pohybu po celé České republice a zpřísnil pravidla karantény. Do Velikonoc zůstanou zavřené také obchody a restaurace. Vláda nicméně rozšířila opatření na pomoc podnikatelům.

Babiš volbu 11. dubna vysvětlil tím, že poté má přestat platit stav nouze vyhlášený 12. března vládou. „Budeme 7. dubna žádat Sněmovnu, aby nám ten stav prodloužila. V momentu, kdy to udělá, uvidíme na jak dlouho, potom omezení volného pohybu prodloužíme,“ uvedl premiér. Cílem kabinetu podle něj zůstává co nejčasnější návrat do normálního stavu.

Vicepremiér a nový šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) doufá, že Sněmovna nouzový stav prodlouží rovnou do 30 dnů. „Jinak půjdeme do Poslanecké sněmovny dvakrát, těch 30 dnů budeme potřebovat,“ řekl Hamáček.

Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

Nově všichni do povinné karantény

Nově budou muset do povinné dvoutýdenní karantény všichni lidé vracející se do České republiky. Uvedl to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Dosud se povinnost karantény týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací, na kterém je 19 zemí, mimo jiné USA, Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko, Francie, Austrálie nebo Velká Británie.

Toto usnesení má ale podle Hamáčka celou řadu výjimek. Jednou z nich jsou takzvaní pendleři, kteří pracují v Německu a Rakousku ve zdravotnictví, sociálních službách nebo v záchranných složkách. Ostatní pracovníci v těchto zemích nemohou vyjet za hranice na méně než 21 dní a po návratu do Česka je čeká karanténa. Výjimku mají také například diplomaté nebo lidé transportující plazmu či krev.

Obchody a restaurace zůstanou zavřené

Vláda také do soboty 11. dubna prodloužila zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Další pomoc podnikatelům

Ministerstvo financí rozšířilo takzvaný liberační balíček o silniční daň. Její zálohy splatné v dubnu a v červenci tak mohou dopravci uhradit až do 15. října. Sankce za zpožděné platby budou plošně prominuty, stejně jako již dříve schválené pokuty za pozdní odevzdání daňového přiznání, zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob nebo pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu.

O tři měsíce budou moci dopravci také odložit platbu mýtného, oznámil ministr dopravy Karel Havlíček (ANO). Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) vláda schválila návrh na úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy koronaviru. Jde o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, ale i o dezinfekce a suroviny k jejich výrobě. Prominutí platí od 12. března po celou dobu trvání nouzového stavu.

Podnikatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provoz, budou moci požádat o odklad nájemného až o šest měsíců, tedy do září. Dlužné nájemné budou následně moci splácet v dalším období, a to až dva roky, uvedl to vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Návrh opatření bude připravovat Havlíček spolu s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (ANO). V následujících dnech či maximálně týdnech opatření v konečném znění předloží ke schválení vládě.

Nový návrh kurzarbeitu

Vláda by měla v úterý projednávat pozměněný návrh kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření koronaviru. Podle plánu by stát měl nyní vyplácet podle důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky na mzdy. Při karanténě a uzavřených provozech by poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky 60 procent. Vyplývá to z vyjádření ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD).

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivirus. První dva z pěti bodů vláda schválila před deseti dny, zbývající tři před týdnem. Dnes měla souhlasit s přesným nastavením příspěvků a pravidel jejich vyplácení. Stát měl podle původní verze poskytnout od 50 do 80 procent na vyplacenou hrubou mzdu, a to nejspíš do výše mediánu. Ten loni v posledním kvartále činil 31 202 korun.

Zaměstnanci kritické infrastruktury bez dovolené

Vláda zakázala zaměstnancům subjektů takzvané kritické infrastruktury čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu kvůli šířící se nákaze nového koronaviru, uvedl to vicepremiér Havlíček. Podle něj jde například o energetické provozy.

„Současně se nařizuje kritickým zaměstnancům určitý specifický režim, ve smyslu trávení svého času v místě, na kterém se domluví se zaměstnavatelem, s ohledem na cestování a podobně,“ uvedl Havlíček. Kritickou infrastrukturou jsou podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob.

Za předpokladu, že dojde u zaměstnanců těchto podniků ke klinickým příznakům, mají podle Havlíčka tito lidé také určité specifické povinnosti, jiné než v běžném zaměstnání. „Tito zaměstnanci poté musí používat respirátory řady FFP2,“ uvedl. Další nařízení podle něj týkají podniků kritické infrastruktury jako takových. „A to takové, aby zabezpečili všem zaměstnancům bydliště zdarma v místě výkonu práce, další základní životní potřeby a přiměřený kontakt těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,“ dodal.