Co můžete dělat v karanténě? Vláda omezila volný pohyb osob v ČR | E15.cz

Od půlnoci 16. března 2020 zavedla vláda České republiky přísná opatření vůči pandemii nového typu koronaviru v Evropě, označovaného jako COVID-19. Na celém území Česka ode dne 16.3 až do 24.3 do 6:00 platí zákaz volného pohybu osob. Co můžete dělat po dobu karantény?

Nařízení vlády ukládá, aby pohyb na veřejnosti byl omezen pouze na cestu na trase domov - práce, obstarání základního nákupu potravin, léků, drogistického zboží či krmiva pro zvířata. Dále je možno zajet na benzínové pumpy pro palivo nebo v naléhavých případech za rodinou.

Můžete na procházku do přírody

I přesto je však možnost jít se projít v přírodě. Lidé by se však podle slov ministra vnitra Jana Hamáčka měli používat selský rozum, mít se na pozoru a neustále dodržovat základní hyginecké návyky a nažízení spojené s výskytem pandemie nového typu koronaviru. Rovněž by také měli dodržovat odstup od ostatních osob a to minimálně dva metry. Dále od půlnoci z pondělí na úterý 17.3 platí nařízení, že využívat MHD v Praze mohou pouze ti cestující, kteří mají roušku či zakrytrá ústa. V Praze také přestávají platit modré zóny pro parkování.

Karanténa a úřady

Instituce dále fungují. Úřední hodiny jsou však zkráceny a to na pondělí a středu mezi 8:00 a 11:00. Ministryně financí Alena Schillerová upozornila, že by lidé měli dát přednost spíše elektronické komunikaci s úřady před osobní návštěvou. Finančí správa taktéž zřídila informační linku, která je v průběhu celého pracovního dne k službě. K dizpozici je na čísle 224 041 111.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod.

Karanténa a zaměstnání

Vláda ČR apeluje na zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům poskytli možnost práce z domova, pokud je to možné či je podpořili placeným volnem nebo dovolenou. „Našim cílem je, aby lidé chodili do práce,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Zaměstnavatelé by podle Babiše měli omezit výkon těch prací, které nejsou pro chod jejich firem nezbytné.