Z Česka se vyváží stále více ohňostrojů, jen loni jich bylo za více než dvě stě milionů | E15.cz

Vývoz vybavení pro ohňostroje z Česka v posledních letech výrazně roste. Loni se jeho hodnota zvýšila na víc než 219 milionů korun, což bylo nejvíc minimálně od roku 1999. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle lidí, kteří se pořádáním ohňostrojů a prodejem zábavní pyrotechniky živí, jde ale o reexporty dovezeného zboží. Dovoz ohňostrojů totiž také narůstá a v loňském roce byl s téměř 314 miliony korun druhý nejvyšší za deset let.

Vývoz ohňostrojů z České republiky nepřetržitě stoupá v posledních pěti letech. Ještě v roce 2012 byla jeho hodnota 12 milionů, v následujícím roce vyskočila na sedminásobek. Loni se proti předchozímu roku zvýšila o 12 procent. Zábavní pyrotechnika loni z tuzemska mířila hlavně do Polska a na Slovensko, tyto země byly mezi hlavními odběrateli z Česka také v předešlých letech.

Podle lidí z oboru se takto dál vyváží zboží dovezené předtím zejména z Číny, v tuzemsku totiž vybavení pro ohňostroje vyrábí jen několik spíše menších firem. "Je to jenom reexport, koupí se to a prodá," řekl například Vladimír Leitner z pražské společnosti A Pyro Ohňostroje, která se zabývá ohňostrojovými pracemi a prodejem zábavní pyrotechniky.

Jeho slova potvrzují údaje o dovozu, který podle statistiků roste zároveň s vývozem. Z loňského importu ohňostrojů do Česka ve výši 313,9 milionu korun pocházelo 90 procent z Číny. Mezi největšími dovozci do Česka loni s velkým odstupem následovaly Albánie a Německo, v předchozích dvou letech to bylo Polsko.

Podle Leitnera jdou tržby tuzemských obchodů za prodej zábavní pyrotechniky do stamilionů korun. Průměrnou silvestrovskou útratu ve svém obchodě odhadl na několik tisíc korun. Nabídka obchodních řetězců podle něj specializované prodejce moc neovlivňuje. "My si vychytáváme ty nejlepší věci. A lidi vědí, že to, co nabízíme, v Makru nekoupí," řekl.