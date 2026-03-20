Zabezpečte své areály, vyzval Babiš firmy vyrábějící vojenský materiál. Stupeň ohrožení terorismem se zvedat nebude
- Vláda vyzvala zbrojní firmy, aby na vlastní náklady posílily zabezpečení svých areálů.
- Požár v Pardubicích policie vyšetřuje jako teroristický čin, případ řeší tajné služby.
- Ohrožení terorismem zůstává na mírném stupni, chystají se další bezpečnostní opatření.
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval po večerním mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu firmy vyrábějící vojenský materiál, komponenty a technologie, aby dostatečně zabezpečily své areály. Mají to udělat na své náklady.
Zvážena bude možnost navázat na tato opatření licence. Na tiskové konferenci Babiš uvedl, že areál firmy v Pardubicích, ve které byl v pátek založen požár, nebyl dostatečně zabezpečen, vniknutí tam tak bylo snadné.
Požár policie vyšetřuje jako teroristický čin. V průmyslové zóně od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní vedlejší budovu. Server Aktuálně.cz napsal, že se k založení požáru v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. Prohlašuje, že akce byla namířena proti společnostem LPP Holding a Elbit Systems vyrábějící drony pro Izrael, které využívá v souvislosti s válkou v Gaze a Íránu.
Mluvčí LPP Martina Tauberová České televizi řekla, že v závodě se izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. Spolupráce s izraelskou firmou zamýšlená před dvěma lety nezačala.
„Vetřelci jim přelezli plot a to přece není možné, když se vyrábí vojenský materiál, aby to nebylo zabezpečeno. Budeme od nich chtít, aby to udělali na své náklady, mají dostatek peněz, je to i v jejich zájmu a v zájmu celé společnosti,“ uvedl Babiš. Výzva se podle něj týká všech firem, které vyrábí komponenty použitelné do vojenského materiálu. Jde o všechny, kteří dostávají licence, uvedl.
Podniků, které podléhají licenční správě, která povoluje export do jiných zemí, je podle Babiše asi 110.
V České televizi (ČT) poté na dotaz, zda úřady chystají zvýšená opatření u jiných firem, které se zabývají zbrojní výrobou, řekl: „U státních firem ano, samozřejmě.“ Dodal, že se na bezpečnostní radě dohodli také na dalších opatřeních a větší ochraně. Čeho by se měla týkat, neupřesnil.
Stupeň hrozby nebezpečí terorismu po požáru v Pardubicích zůstává na druhém ze čtyř, což znamená mírné ohrožení, doplnil ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po zhruba hodinovém jednání rady.
Od loňského února platí v Česku nový systém hodnocení hrozeb terorismu. Má čtyři stupně A až D, přičemž D znamená nejvážnější hrozbu. Česko je nyní na stupni B, což znamená mírné ohrožení. Obdobný stupeň ohrožení platil podle předchozího systému nepřetržitě od března 2016. Stupně vyhlašuje vláda na návrh společné zpravodajské skupiny. „Žádné bezpečnostní složky nedisponují informacemi, že by hrozilo přímé ohrožení, takže stupeň je adekvátní, platí, že neustále vyhodnocujeme informace,“ uvedl Metnar.
Babiš na tiskové konferenci uvedl, že rada jednala v tajném režimu a není možné být podrobnější. Vedle výzvy k lepšímu zabezpečení areálů se podle něj chystají další opatření, které ale nechtěl specifikovat. Metnar řekl, že komunikuje nejen s izraelskou stranou, ale i dalšími partnery. Babiš se ohradil proti názoru opozice, že vláda dost neinvestuje do zpravodajských služeb.
Na prověřování okolností požáru se podílí kriminalistický ústav, pyrotechnická služba, experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), spolupracují také Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.