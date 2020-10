Zákaz vycházení po 21. hodině. I o tom stále jedná vláda | E15.cz

„Lidé nejsou tak disciplinování, jako na jaře, na druhé strany se snažíme, aby to hospodářství vyšlo co nejméně poškozeno,“ řekl České televizi Kovanda.

Obchody by zřejmě zavíraly v osm večer, v neděli by měly mít zavřeno zcela. Z informací médií vychází, že u nočního vycházení by měly být výjimky, například cesty do zaměstnanání, zajištění bezpečnosti, vycházky se psem či zpřísnění režimu v lázních, do kterých jezdí starší a potenciálně ohrožení lidé.

Podle Prymuly také panuje shoda na radě týkající se omezení farmářských trhů. „I, to může přispět ke zlepšení situace,“ míní Kovanda. Z rady také podle něj zní volání i potom, aby i od vlády přišlo nějaké optimistická zpráva, kdy budou nařízení rozvolněna, aby to vlivlo lidem optimismu do žil.

Otázkou je, zda se podle Kovandy otřevřou 2. listopadu po třítýdenním uzavření školy. „Myslím, že je nereálné, aby školy byly k tomuto datu otevřeny,“ míní Kovanda.