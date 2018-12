Zeman varoval před obchodními válkami, ohrožují ekonomický růst | E15.cz

Jako batole unesl Safiah Saleh její otec do válkou hladomorem sužovaného Jemenu. Po dlouhých 32 letech se jí povedlo ze země dostat a uprchla do Egypta. Cesta nebyla snadná, její matka musela nejprve zaplatit „výkupné" a dceru se teď snaží dostat do Velké Británie, kde se narodila. O příběhu informoval server The Gurdian.