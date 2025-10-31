Předplatné

Zemřel generální ředitel Úřadu práce Krištof. Bylo mu 46 let

Zesnulý šéf Úřadu práce Daniel Krištof

Zesnulý šéf Úřadu práce Daniel Krištof Zdroj: Blesk:Rusinova Maria

ČTK
Ve věku 46 let v pátek zemřel generální ředitel Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) Daniel Krištof, informoval František Bikár z tiskového oddělení ÚP ČR. Krištof stál v čele úřadu od září 2023. Od letošního 9. září převzal dočasně řízení úřadu vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš, důvodem byla Krištofova nemoc.

„Daniel Krištof byl výraznou osobností veřejné správy, která se neúnavně zasazovala o modernizaci služeb zaměstnanosti, podporu znevýhodněných skupin na trhu práce a posilování role Úřadu práce jako důvěryhodného partnera občanů i zaměstnavatelů. Jeho odchod je pro nás všechny velkou ztrátou,“ uvedl Úřad práce.

