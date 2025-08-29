76.–81. Dušan Palcr
Stojí v čele české developerské společnosti J&T Real Estate CZ, jež v létě 2025 zahájila výstavbu nové čtvrti na pražském Rohanu s investicí přes patnáct miliard korun. Zároveň vede skupinu JTZE, která je druhým největším zemědělcem v zemi, a k tomu je akcionářem J&T Private Equity Group. Působí také jako předseda dozorčí rady fotbalového klubu AC Sparta Praha a je prezidentem České rugbyové unie.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 56
- obory: investice, reality
- zdroje majetku: J&T Real Estate CZ, JTZE, J&T Finance Group, J&T Private Equity Group