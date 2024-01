Praha kvůli havarijnímu stavu uzavřela Libeňský most

Libeňský v Praze je z důvodu havarijního stavu uzavřen. Přes most nejezdí tramvaje, provoz pro osobní dopravu a pro pěší je zatím zachován.

Pracovníci Technické správy komunikací (TSK Praha) redaktorovi e15 na Libeňské mostě sdělili, že čidla na mostě zaznamenala posun konstrukce a pracovníci následně našli prasklinu na jednom z mostních oblouků. Most je uzavřen až přibližně v místě, kde překlenuje Voctářou ulici, uzavírka tak zastavila jen tramvajový provoz.

„Libeňský most byl uzavřen na základě rozhodnutí TSK,“ sdělil mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík. Dodal, že zatím není jasné, jak dlouho bude most uzavřen, TSK by o tom měla rozhodnout v nejbližších hodinách. DPP tramvaje v oblasti Holešovic odklání na provizorní náhradní trasy.

Pražský dopravní podnik informoval i o havarijní uzavírce Hlávkova mostu. Mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková ale pro ČTK uvedla, že uzavírka se jej netýká.