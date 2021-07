Burzovní klid před bouří? | E15.cz

Známý britský investor Jeremy Grantham varoval na začátku letošního roku před splasknutím obrovské bubliny, která se podle jeho názoru vyvinula na americkém akciovém trhu. V komentáři s příznačným názvem Waiting for the Last Dance (Čekání na poslední tanec) tehdy napsal, že cenné papíry jsou extrémně nadhodnocené a trhy ovládá „hystericky spekulativní chování investorů“.