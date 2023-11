ETF na akcie kvalitních firem mohou vydělat víc než S&P 500 | e15.cz

Finanční teorie nám říká, že k dosažení vyšších výnosů je potřeba podstoupit větší riziko. Ale na akciových trzích akcie kvalitně hospodařících firem, které jsou méně rizikové, s přehledem porážejí akcie těch méně kvalitních, píše ve svém komentáři portfolio manažer bostonské investiční společnosti GMO Tom Hancock. Podle něj by právě cenné papíry kvalitních firem měly tvořit základ akciového portfolia.

Společnost GMO, která je známá i díky svému pesimistickému zakladateli Jeremy Granthamovi, nedávno založila nový burzovně obchodovaný fond – anglicky exchange traded fund či jen ETF - zaměřený právě na akcie špičkových amerických firem. Název fondu je GMO U.S. Quality ETF.

Na rozdíl od mnoha jiných ETF fondů je aktivně řízený, to znamená, že akcie jsou vybírané portfolio manažery. Hancock a jeho kolegové jsou i na základě výsledků z minulosti přesvědčení, že tato strategie dokáže do budoucna zajistit investorům v dlouhodobém investičním horizontu vyšší zhodnocení než investice do některého z pasivních fondů, které jen kopírují složení hlavního amerického burzovního indexu S&P 500, jehož součástí jsou největší korporace veřejně obchodované na burzách v USA.