Česká ekonomika zrychlila víc, než se čekalo. Růst HDP byl nejsilnější od roku 2022
- Hrubý domácí produkt Česka ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 2,8 procenta.
- Tahounem růstu byla spotřeba domácností i zahraniční poptávka.
- Reálné příjmy i mzdy dál rostly, úspory se vracejí k předkrizovým hodnotám.
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostla o 2,8 procenta a proti předchozímu kvartálu si polepšila o 0,8 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu Český statistický úřad, který tak potvrdil předběžná čísla zveřejněná na konci listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se původně očekávalo, a meziroční tempo bylo nejvyšší od druhého čtvrtletí roku 2022.
Spotřeba domácností táhne růst HDP
Na růstu HDP se podle statistiků podílela jak domácí, tak zahraniční poptávka. Největší příspěvek měla spotřeba domácností, ekonomiku podpořila rovněž tvorba hrubého kapitálu a přebytek zahraničního obchodu.
„Ve třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 0,3 procenta. Spotřeba domácností na obyvatele rostla ještě rychleji, a to o 2,8 procenta. Pokračoval tak trend poklesu míry úspor na standardní úrovně předkrizových let,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Úhrn reálných peněžních i nepeněžních příjmů domácností na obyvatele ve třetím čtvrtletí mezikvartálně vzrostl o 0,1 procenta a meziročně o 0,3 procenta. Reálná spotřeba domácností na obyvatele se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,3 procenta a meziročně rovněž o 2,8 procenta.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve třetím kvartále 51 311 korun. Oproti druhému čtvrtletí to znamenalo reálný růst o 1,2 procenta, meziročně pak o 3,9 procenta.
Míra investic domácností se podle statistiků mezikvartálně zvýšila o desetinu procentního bodu na 10,6 procenta a meziročně byla vyšší o 0,2 bodu. U nefinančních podniků dosáhla míra investic 26,8 procenta – proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,3 bodu, zatímco v meziročním srovnání klesla o 1,1 procentního bodu.