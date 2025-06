„Nižší podíl držby domácích státních dluhopisů nerezidenty lze považovat za pozitivní. Jednak odráží přetrvávající a zvýšený zájem domácích investorů o české státní dluhopisy a jednak přispívá k finanční stabilitě domácího finančního sektoru,“ uvádí mluvčí Ministerstva financí Šárka Pavlasová. Nižší podíl nerezidentů podle ní totiž znamená nižší citlivost tržních cen státních dluhopisů na vnější ekonomické šoky. „To je zvláště významné v období přetrvávajících geopolitických nejistot,“ dodává Pavlasová.

Experti příznivý dopad relativní dluhové „autonomie“ země potvrzují. „Vysoký podíl rezidentů je přínosný. Úrokové sazby jsou relativně vysoké a geopolitická nejistota posledních let zvýšila volatilitu kurzu koruny. To by mohlo odrazovat zahraniční investory,“ uvádí analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Nízký podíl zahraničních věřitelů je podle něho pozitivní primárně díky nižší zranitelnosti k odlivu kapitálu.

Česko je navíc z pohledu investorů ve více metrikách stále považováno za rozvíjející se trh. To mimo jiné znamená, že v případě nenadálých otřesů mají zahraniční investoři tendenci tyto trhy rychleji opouštět. Obecně, a to i pro vyspělé země, ale platí, že vysoký podíl zahraničních investorů na vládním dluhu bývá rizikový.

„Velcí hráči totiž hledají atraktivní investiční příležitosti, a jsou tak ze své podstaty více přelétaví. To může zabolet v momentech, kdy trhy zachvátí averze k riziku. Ze zahraničních kupců se stávají zahraniční prodejci a jejich exodus může vyhnat výnosy na vysoké úrovně,“ připomíná portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Jak nicméně naznačuje klíčový dokument ministerstva financí nazvaný Strategie financování a řízení státního dluhu ČR, který obsahuje záměry tuzemské vlády týkající se dluhopisových emisí a způsob pokrývání půjček, růst nezávislosti na zahraničním kapitálu záměrem úřadu není. Dokument totiž neobsahuje žádnou zmínku o preferenci jakékoli skupiny věřitelů domácí vlády, tedy například investorů z tuzemska. Právě ti se mohou po českém dluhu s nadsázkou skoro utlouct.