Deficit veřejných financí doplatí na povodně, přesto se meziročně sníží

Deficit veřejných financí by letos měl klesnout na 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) po loňských 3,8 procenta HDP. Ve středu to v makroekonomické predikci uvedlo ministerstvo financí. Proti srpnovému odhadu se letošní předpokládaný deficit zhoršil o 0,3 procenta HDP, podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) za zhoršením stojí dopady zářijových povodní. Ministerstvo zároveň očekává, že dluh sektoru veřejných institucí v letošním roce vzroste na 43,9 procenta HDP z loňských 42,4 procenta HDP.

V příštím roce by se měl deficit veřejných financí dál snížit na 2,3 procenta HDP. V dalších letech ministerstvo financí očekává pokračování rozpočtové konsolidace, když do roku 2027 by měl deficit veřejných financí klesnout na 1,4 procenta HDP.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.

Strukturální schodek, tedy výsledek hospodaření očištěný o ekonomický cyklus a mimořádné vlivy, by mělo letos klesnout na 2,1 procenta HDP z loňských 3,5 procenta HDP. Příští rok vláda očekává jeho pokles na dvě procenta HDP, v roce 2026 na 1,7 procenta HDP. Stanjura upozornil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti vyžaduje postupné snižování strukturálního salda i v dalších letech a že bude nutné přijmout další konsolidační opatření od roku 2027, aby se podařilo limit naplnit.

Celkové zadlužení letos podle prognózy vzroste na 43,9 procenta HDP z loňských 42,4 procenta HDP. Růst zadlužení předpokládá ministerstvo do roku 2026, kdy by mělo dosáhnout 45,3 procenta HDP. V následujícím roce se podle predikce zadlužení sníží na 45,1 procenta HDP.

Zákon o rozpočtové odpovědnosti stanovuje dluhovou brzdu při zadlužení ve výši 55 procent HDP. V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů